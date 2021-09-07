Этот напиток в рационе способен продлить жизнь: входит в привычки долгожителей

Дожить до ста лет и сохранить при этом подвижность и ясный ум? Не проблема, если вы правильно питаетесь и следите за своим здоровьем. В список продуктов долгожителей входят порой экзотические и необычные продукты.
Какой напиток способен продлить жизнь и подарить отменное здоровье – читайте в материале ниже.
Больше всего долгожителей в пяти точках мира – Японии, Италии, Коста-Рике, Греции и Калифорнии. Дожить до 100 лет им помогают ясность ума и цель в жизни, питание и постоянное движение.
В первую очередь, долгожители избегают продукты с высоким содержанием сахара. Он не является у них привычкой и его не добавляют в напитки или блюда. В виде исключения – праздничные выпечки или натуральные подсластители. Но никогда сладости не попадут в рацион перед сном – это мешает высыпаться, провоцирует скачки сахара в крови.
Долгожители стараются не ужинать и последний прием пищи у них небольшого объема задолго до отхода ко сну. Большие порции незадолго до сна могут снизить выработку мелатонина и мешать засыпанию.
В рационе долгожителей нет белого хлеба, только из цельного зерна – из ячменя или рожи. В нем есть полезные вещества и минералы, в частности триптофан и магний.
Ежедневно долгожители съедают несколько порций свежих овощей и фруктов. Обязательно в блюдах есть томаты и брокколи.
Мясные продукты сведены к минимуму, а вот рыбы обычно в рационе очень много, так как в ней содержатся полезные жиры, магний и витамины группы В в большом количестве.
Вы удивитесь, но в рационе долгожителей обязательно есть бокал красного вина. Обычно это один бокал после 17:00 в сочетании с растительной пищей.
Как установили ученые из Великобритании, все продукты с флавоноидами (ягоды, яблоки, груши и вино) – влияют на уровень артериального давления и благоприятно действуют на желудок.
Флавоноиды укрепляют сердечно-сосудистую систему и как выяснилось – помогают желудку переваривать пищу. В одном из исследований ученые проверили взаимосвязь между употреблением ягод, яблок, груш и вина и воздействием на организм.
Оказалось, что такой рацион способен понизить уровень систолического артериального давления, повысить разнообразие кишечного микробиома и укрепить сердечно-сосудистую систему в целом.
Самая оптимальная доза красного вина для здоровья – не более одного бокала для женщин и двух для мужчин. Употреблять вино стоит во время ужина и за несколько часов до сна.
Еще один напиток долгожителей – зеленый чай. Этот напиток снижает риск сердечных заболеваний и некоторых видов рака. В нем много антиоксидантов и полезных минералов.
Напомним, ранее мы писали о том, какие овощи есть в рационе долгожителей обязательно.
А также рассказывали о том, какие продукты могут быть опаснее сахара.