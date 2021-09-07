Цей напій в раціоні здатний продовжити життя: входить в звички довгожителів

Дожити до ста років і зберегти при цьому рухливість і ясний розум? Не проблема, якщо ви правильно харчуєтеся і стежите за своїм здоров'ям. У список продуктів довгожителів входять часом екзотичні та незвичайні продукти.

Який напій здатний продовжити життя і подарувати відмінне здоров'я – читайте в матеріалі нижче.

Найбільше довгожителів у п'яти точках світу - Японії, Італії, Коста-Риці, Греції та Каліфорнії. Дожити до 100 років їм допомагають ясність розуму і мета в житті, харчування і постійний рух.

Що їдять довгожителі

В першу чергу, довгожителі уникають продукти з високим вмістом цукру. Він не є у них звичкою і його не додають в напої або страви. Як виняток - святкові випічки або натуральні підсолоджувачі. Але ніколи солодощі не потраплять в раціон перед сном – це заважає висипатися, провокує скакання цукру в крові.

Довгожителі намагаються не вечеряти та останній прийом їжі у них невеликого обсягу задовго до відходу до сну. Великі порції незадовго до сну можуть знизити вироблення мелатоніну і заважати засипанню.

У раціоні довгожителів немає білого хліба, тільки з цільного зерна - з ячменю або пики. У ньому є корисні речовини та мінерали, зокрема триптофан і магній.

Щодня довгожителі з'їдають кілька порцій свіжих овочів і фруктів. Обов'язково в стравах є томати та броколі.

М'ясні продукти зведені до мінімуму, а ось риби зазвичай в раціоні дуже багато, оскільки в ній містяться корисні жири, магній і вітаміни групи B у великій кількості.

Що п'ють довгожителі

Ви здивуєтеся, але в раціоні довгожителів обов'язково є келих червоного вина. Зазвичай це один келих після 17:00 в поєднанні з рослинною їжею.

Як встановили вчені з Великобританії, всі продукти з флавоноїдами (ягоди, яблука, груші та вино) – впливають на рівень артеріального тиску і сприятливо діють на шлунок.

Флавоноїди зміцнюють серцево-судинну систему і як з'ясувалося – допомагають шлунку перетравлювати їжу. В одному з досліджень вчені перевірили взаємозв'язок між вживанням ягід, яблук, груш і вина і впливом на організм.

Виявилося, що такий раціон здатний знизити рівень систолічного артеріального тиску, підвищити різноманітність кишкового мікробіому і зміцнити серцево-судинну систему в цілому.

Найоптимальніша доза червоного вина для здоров'я - не більше одного келиха для жінок і двох для чоловіків. Вживати вино варто під час вечері й за кілька годин до сну.

Ще один напій довгожителів - зелений чай. Цей напій знижує ризик серцевих захворювань і деяких видів раку. У ньому багато антиоксидантів і корисних мінералів.