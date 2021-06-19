Какой молитвой освятить букет на Троицу, чтобы привлечь счастье на целый год
Троицу 2021 мы отпразднуем уже завтра, 20 июня. Одной из главных традиций этого дня является сбор и освящение в храме букета из ароматных трав, а также украшение дома зелеными ветками.
Откуда возник такой обычай, какие травы должны быть в букете, и какой молитвой освятить символ праздника, чтобы в дом вошло счастье - читайте далее в нашем материале.
Почему Троицу называют Пятидесятницей и с чем связан праздник
Согласно Библии, на 50-й день после Пасхи Святой Дух сошел на Апостолов в виде языков пламени. После чего ученики Иисуса Христа, чувствуя в себе божественный огонь, прославляли Бога на неизвестных им ранее языках. С этого дня они обрели знание, которое было необходимо для проповеди христианства по всему миру.
Традиционно в этот день пол в храмах и домах устилают свежей травой, раскладывают ветви клена и березы. В церкви святят свежесобранные букеты. Как правило, это аир, любисток, мята, полынь, чабрец. После чего травы забирают домой, а прошлогодний букет не выбрасывают, а сжигают.
Почему Троица связана с освящением свежей зелени
Как объясняют этот обычай иерархи, березы и клены могут напоминать о дубраве Мамвре, где был дуб, под которым Святая Троица в виде трех ангелов явилась Аврааму.
Этот обычай прошел сквозь века и сегодня зеленые ветви и трава символизируют победу духа над тленом.
Считалось, что троицкие освященные травы берегут дом от пожара, не дают завестись в доме нечисти. Собранные на Троицу травы сушили и использовали при лечении болезне, ведь считалось, что сила лекарственных растений в эти дни усиливается.
Какой молитвой нужно освятить букет, чтобы привлечь счастье в дом
Издавна в народе свято верили в силу троицких освященных трав. Букет, принесенный из храма, нужно сохранить возле икон, чтобы его сила защищала вас от невзгод и болезней.
Если же возможности посетить церковь нет, прочтите молитву. Главное - вложите в слова искреннюю веру в благополучие вашего дома и семьи.
Пресвятая Троице, помилуй нас;
Господи, очисти грехи наши;
Владыко, прости беззакония наши;
Святый, посети и исцели немощи наши, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
Слава Отцу и Сыну и Святому духу и ныне и присно и во веки веков.
Что нельзя делать на Троицу
- Запрещено в великий праздник заниматься тяжелой физической работой. Убирать в доме нельзя, а готовить - можно.
- Нельзя шить, стирать, резать, стричься.
- Не следует копать землю, высаживать растения, косить траву, рубить деревья.
- Запрещается ссориться, ругаться, сквернословить, обижаться на близких, думать о плохом и грустить.
- Нельзя проводить венчания на Троицу.
- Согласно народным верованиям, лучше не купаться в водоемах, чтобы не утянули русалки.
Ранее мы писали про все традиции, приметы и запреты на Троицу 2021.