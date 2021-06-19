Какой молитвой освятить букет на Троицу, чтобы привлечь счастье на целый год

Троицу 2021 мы отпразднуем уже завтра, 20 июня. Одной из главных традиций этого дня является сбор и освящение в храме букета из ароматных трав, а также украшение дома зелеными ветками.

Откуда возник такой обычай, какие травы должны быть в букете, и какой молитвой освятить символ праздника, чтобы в дом вошло счастье - читайте далее в нашем материале.

Почему Троицу называют Пятидесятницей и с чем связан праздник

Согласно Библии, на 50-й день после Пасхи Святой Дух сошел на Апостолов в виде языков пламени. После чего ученики Иисуса Христа, чувствуя в себе божественный огонь, прославляли Бога на неизвестных им ранее языках. С этого дня они обрели знание, которое было необходимо для проповеди христианства по всему миру.

Традиционно в этот день пол в храмах и домах устилают свежей травой, раскладывают ветви клена и березы. В церкви святят свежесобранные букеты. Как правило, это аир, любисток, мята, полынь, чабрец. После чего травы забирают домой, а прошлогодний букет не выбрасывают, а сжигают.

Почему Троица связана с освящением свежей зелени

Как объясняют этот обычай иерархи, березы и клены могут напоминать о дубраве Мамвре, где был дуб, под которым Святая Троица в виде трех ангелов явилась Аврааму.

Этот обычай прошел сквозь века и сегодня зеленые ветви и трава символизируют победу духа над тленом.

Считалось, что троицкие освященные травы берегут дом от пожара, не дают завестись в доме нечисти. Собранные на Троицу травы сушили и использовали при лечении болезне, ведь считалось, что сила лекарственных растений в эти дни усиливается.

Какой молитвой нужно освятить букет, чтобы привлечь счастье в дом

Издавна в народе свято верили в силу троицких освященных трав. Букет, принесенный из храма, нужно сохранить возле икон, чтобы его сила защищала вас от невзгод и болезней.

Если же возможности посетить церковь нет, прочтите молитву. Главное - вложите в слова искреннюю веру в благополучие вашего дома и семьи.

Пресвятая Троице, помилуй нас;

Господи, очисти грехи наши;

Владыко, прости беззакония наши;

Святый, посети и исцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.

Слава Отцу и Сыну и Святому духу и ныне и присно и во веки веков.

Что нельзя делать на Троицу