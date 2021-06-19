Якою молитвою освятити букет на Трійцю, щоб привернути щастя на цілий рік

Трійцю 2021 ми відсвяткуємо вже завтра, 20 червня. Однією з головних традицій цього дня є збір і освячення в храмі букета з ароматних трав, а також прикрашання дому зеленими гілками.

Звідки виник такий звичай, які трави повинні бути в букеті, і якою молитвою освятити символ свята, щоб в дім увійшло щастя - читайте далі в нашому матеріалі.

Чому Трійцю називають П'ятидесятницею і з чим пов'язане свято

Згідно з Біблією, на 50-й день після Великодня Святий Дух зійшов на апостолів у вигляді язиків полум'я. Після чого учні Ісуса Христа, відчуваючи в собі божественний вогонь, прославляли Бога на невідомих їм раніше мовах. З цього дня вони знайшли знання, яке було необхідно для проповіді християнства по всьому світу.

Традиційно в цей день підлогу в храмах і будинках встеляють свіжою травою, розкладають гілки клена і берези. У церкві святять свіжозібрані букети. Як правило, це аїр, любисток, м'ята, полин, чебрець. Після чого трави забирають додому, а торішній букет не викидають, а спалюють.

Чому Трійця пов'язана з освяченням свіжої зелені

Як пояснюють цей звичай ієрархи, берези і клени можуть нагадувати про діброву Мамвру, де був дуб, під яким Свята Трійця у вигляді трьох ангелів з'явилася Аврааму.

Цей звичай пройшов крізь століття і сьогодні зелені гілки і трава символізують перемогу духу над тліном.

Вважалося, що троїцькі освячені трави бережуть дім від пожежі, не дають завестися в будинку нечисті. Зібрані на Трійцю трави сушили і використовували при лікуванні хвороб, позаяк вважалося, що сила лікарських рослин в ці дні посилюється.

Який молитвою потрібно освятити букет, щоб привернути щастя в дім

З давніх-давен в народі свято вірили в силу троїцьких освячених трав. Букет, принесений з храму, потрібно зберегти біля ікон, щоб його сила захищала вас від негараздів і хвороб.

Якщо ж можливості відвідати церкву немає, прочитайте молитву. Головне - вкладіть в слова щиру віру в добробут вашого будинку і сім'ї.

Пресвята Трійці, помилуй нас;

Господи, очисти гріхи наші;

Владико, прости беззаконня наші;

Святий, відвідай і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.

Слава Отцю і Сину і Святому духу і нині і повсякчас, і на віки віків.

Що не можна робити на Трійцю