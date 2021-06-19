Якою молитвою освятити букет на Трійцю, щоб привернути щастя на цілий рік
Трійцю 2021 ми відсвяткуємо вже завтра, 20 червня. Однією з головних традицій цього дня є збір і освячення в храмі букета з ароматних трав, а також прикрашання дому зеленими гілками.
Звідки виник такий звичай, які трави повинні бути в букеті, і якою молитвою освятити символ свята, щоб в дім увійшло щастя - читайте далі в нашому матеріалі.
Чому Трійцю називають П'ятидесятницею і з чим пов'язане свято
Згідно з Біблією, на 50-й день після Великодня Святий Дух зійшов на апостолів у вигляді язиків полум'я. Після чого учні Ісуса Христа, відчуваючи в собі божественний вогонь, прославляли Бога на невідомих їм раніше мовах. З цього дня вони знайшли знання, яке було необхідно для проповіді християнства по всьому світу.
Традиційно в цей день підлогу в храмах і будинках встеляють свіжою травою, розкладають гілки клена і берези. У церкві святять свіжозібрані букети. Як правило, це аїр, любисток, м'ята, полин, чебрець. Після чого трави забирають додому, а торішній букет не викидають, а спалюють.
Чому Трійця пов'язана з освяченням свіжої зелені
Як пояснюють цей звичай ієрархи, берези і клени можуть нагадувати про діброву Мамвру, де був дуб, під яким Свята Трійця у вигляді трьох ангелів з'явилася Аврааму.
Цей звичай пройшов крізь століття і сьогодні зелені гілки і трава символізують перемогу духу над тліном.
Вважалося, що троїцькі освячені трави бережуть дім від пожежі, не дають завестися в будинку нечисті. Зібрані на Трійцю трави сушили і використовували при лікуванні хвороб, позаяк вважалося, що сила лікарських рослин в ці дні посилюється.
Який молитвою потрібно освятити букет, щоб привернути щастя в дім
З давніх-давен в народі свято вірили в силу троїцьких освячених трав. Букет, принесений з храму, потрібно зберегти біля ікон, щоб його сила захищала вас від негараздів і хвороб.
Якщо ж можливості відвідати церкву немає, прочитайте молитву. Головне - вкладіть в слова щиру віру в добробут вашого будинку і сім'ї.
Пресвята Трійці, помилуй нас;
Господи, очисти гріхи наші;
Владико, прости беззаконня наші;
Святий, відвідай і зціли немочі наші, імені Твого ради.
Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
Слава Отцю і Сину і Святому духу і нині і повсякчас, і на віки віків.
Що не можна робити на Трійцю
- Заборонено у велике свято займатися важкою фізичною роботою. Прибирати в будинку не можна, а готувати - можна.
- Не можна шити, прати, різати, стригтися.
- Не слід копати землю, висаджувати рослини, косити траву, рубати дерева.
- Забороняється сваритися, лаятися, лихословити, ображатися на близьких, думати про погане і сумувати.
- Не можна проводити вінчання на Трійцю.
- Згідно з народними віруваннями, краще не купатися у водоймах, щоб не затягнули русалки.
Раніше ми писали про все традиції, прикмети і заборони на Трійцю 2021.