Какой бред: пранкеры поговорили с Макроном от имени Зеленского

Российские пранкеры попытались разыграть президента Франции от имени Зеленского
Президенту Франции Эммануэлю Макрону позвонили российские пранкеры и выдали себя за новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Видео разговора они разместили на своем YouTube-канале.
Разговор Эммануэля Макрона с пранкерами длился не менее 15 минут и за все это время ни президент Франции, ни его переводчик не заподозрили, что говорят с пранкерами. Макрон обсудил с ними результат выборов и пообещал всяческую поддержку, имея ввиду поддержку Владимира Зеленского.
"Я еще раз вас уверяю, что мы сделаем все, я сделаю все возможное, чтобы поддержать вас и в Минском формате, и в борьбе с коррупцией". И пока что ты своих оппонентов не посадил в тюрьму", - сказал Макрон и добавил, что ждет Зеленского в гости, как только он будет готов.
В конце разговора Макрон пожелал новоизбранному президенту хорошей Пасхи, а пранкеры сообщили, что собираются идти пить шампанское.
Российские пранкеры позвонили Макрону от имени Зеленского (YouTube/Vovan222prank)
В социальной сети раскритиковали этот разговор, так как там не было не единой стоящей шутки или намека для Макрона на то, что он говорит с ненастоящим Зеленским.
Позже стало известно, что Эммануэль Макрон узнал о том, что разговаривал не с Владимиром Зеленским, а с российскими пранкерами.
"Представитель французского президента сообщил Reuters, что не будет комментировать ролик, сказав, что не подтверждает и не опровергает его подлинность", - сообщили в издании Reuters.
Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кроме того, стало известно, что Эммануэль Макрон через два часа после общения с пранкерами все-таки дозвонился настоящему Владимиру Зеленскому. Вероятно, он все таки что-то заподозрил.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Урале решили увековечить Владимира Зеленского в килограммовой монете.
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