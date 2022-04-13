Какой бизнес нужно развивать после войны: 10 лучших направлений

Военная сфера

Эксперты считают, что эта сфера будет активно развиваться для укрепления оборонных возможностей нашей страны.

Как пишет в своем Telegram-канале руководитель маркетингового агентства Grape Юрий Гладкий, востребованными станут массовые сервисы военного времени (по типу приложения "Тревога").

Также может увеличиться запрос на профессиональных консультантов по использованию различных вооружений, практике ведения военных действий (онлайн-курсы, мастер классы).

Актуальным направлением станет создание, ремонт, модернизация вооружения и аксессуаров.

Строительный рынок

Восстановление разрушенных зданий после войны потребует огромного количества строительных материалов. Перспективные направления - производство, доставка, продажа товаров для стройки и ремонта, сантехники.

Также в послевоенное время для восстановления жилья после обстрелов у украинцев будет большой спрос на установку оконных блоков, выполнение ремонтных работ.

Фото: перспективным станет строительный бизнес (freepik.com)

Выживание и адаптация

Еще одно направление, на которое стоит обратить внимание - предоставление практических советов для городского населения о жизни в военных условиях (где покупать воду, медикаменты, продукты и т.д.).

Также в условиях послевоенного времени вырастет запрос на услуги психологов для преодоления страхов и тревог, адаптации к новым условиям.

Создание защитных сооружений

В правительстве уже заявляют, что все новые дома в Украине после войны будут строиться с бомбоубежищами. В данном случае перспективными являются направления по созданию архитектурных проектов новых укрытий, модернизации существующих убежищ, оказание услуг по их комплектации всем необходимым.

Продукты длительного хранения

В военное время пользуются спросом продукты с длительным сроком годности, которые не требуют готовки. Например, консервы, сублимированная еда, батончики. Люди продолжат делать запасы таких продуктов и после окончания войны на случай новых возможных опасностей.

Фото: производство консервов (pixabay.com)

Военная одежда и аксессуары

На данный момент в Украине частные компании уже активно изготавливают бронежилеты, шьют берцы и различные аксессуары для военных.

В ближайшее время перспективным станет создание милитаристских брендов одежды с украинской символикой, которую можно будет продавать не только внутри страны но и за рубежом, благодаря мировой популярности и героизму наших Вооруженных Сил.

Цифровые услуги

Онлайн-сервисы должны заменить бумажный документооборот и бюрократические процедуры.

Развитие этого направления будет особо актуальным в ближайшее время. Ведь Министерство цифровой трансформации уже активно работает над созданием в Украине цифрового государства, когда все услуги можно получить с помощью смартфона.

Информационная безопасность

В Украину вторглись не только вооруженные войска РФ, но против нашей страны также была развязана и кибервойна. Поэтому актуальным направлением бизнеса является создание специальных сервисов для защиты от кибератак, предоставление консалтинговых услуг в сфере цифровой безопасности.

Фото: услуги в сфере кибербезопасности и онлайн-сервисы будут в приоритете (freepik.com)

Криптовалюты

Как отмечает Юрий Гладкий, на данный момент возможно создание собственного токена, государственной криптовалюты с тематикой украинской армии.

Эксперт отмечает, что каждая известная криптовалюта является успешным маркетинговым проектом. Пока у мира есть интерес к войне, такую "украинскую монету" актуально создать и продвигать.

Замещение российских продуктов

Война кардинально изменила отношение ко всему, что связано с Россией. Поэтому товары, созданные страной-агрессором больше не будут пользоваться спросом в нашей стране и далеко за ее пределами.

Успешной идеей станет создание качественной украинской альтернативы российским продуктам.