Какой альтернативный транспорт выбирают украинцы из-за дефицита бензина

Дефицит бензина и дизеля во многих городах Украины привел к тому, что украинцы все чаще стали выбирать альтернативные виды транспорта. С апреля популярность электромобилей, электросамокатов и гидроскутеров выросла во много раз.
Какой вид транспорта выбирают украинцы в 2022 году из-за проблем с бензином - читайте ниже.
Как сообщают аналитики Укравтопрома, в мае было зарегистрировано на 67% больше электромобилей, чем в мае 2021 года. В среднем спрос по данным аналитиков OLX, вырос в среднем в три-семь раз.
Самые популярные марки электроавтомобилей у украинцев стали Opel, Renault и Nissan.
А бум на мотоциклы, самокаты и скутеры зафиксировали в Киевской, Одесской и Львовской областях. Чаще всего украинцы интересовались покупкой электросамоката и гироскутера.
А вот электромотоциклы пользуются популярностью в Одесской области. Также ими интересуются в Киевской области и на Волыни.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие бюджетные иномарки можно купить до 5 тысяч долларов.
А также мы писали о том, захотят ли украинцы пересесть на велосипеды из-за дефицита бензина.