Який альтернативний транспорт обирають українці через дефіцит бензину

Дефіцит бензину і дизеля в багатьох містах України призвів до того, що українці все частіше стали вибирати альтернативні види транспорту. З квітня популярність електромобілів, електросамокатів і гідроскутерів зросла у багато разів.
Який вид транспорту обирають українці у 2022 році через проблеми з бензином - читайте нижче.
Як повідомляють аналітики Укравтопрому, в травні було зареєстровано на 67% більше електромобілів, ніж у травні 2021 року. В середньому попит за даними аналітиків OLX, виріс в середньому в три-сім разів.
Найпопулярніші марки електроавтомобілів в українців стали Opel, Renault і Nissan.
А бум на мотоцикли, самокати та скутери зафіксували у Київській, Одеській та Львівській областях. Найчастіше українці цікавилися покупкою електросамоката і гіроскутера.
А ось електромотоцикли користуються популярністю в Одеській області. Також ними цікавляться в Київській області та на Волині.
До речі, раніше ми розповідали про те, які бюджетні іномарки можна купити до 5 тисяч доларів.
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