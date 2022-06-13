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Який альтернативний транспорт обирають українці через дефіцит бензину

Фото: українці почали вибирати альтернативний транспорт через дефіцит бензину (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Дефіцит бензину і дизеля в багатьох містах України призвів до того, що українці все частіше стали вибирати альтернативні види транспорту. З квітня популярність електромобілів, електросамокатів і гідроскутерів зросла у багато разів.

Який вид транспорту обирають українці у 2022 році через проблеми з бензином - читайте нижче.

Як повідомляють аналітики Укравтопрому, в травні було зареєстровано на 67% більше електромобілів, ніж у травні 2021 року. В середньому попит за даними аналітиків OLX, виріс в середньому в три-сім разів.

  • На електромобілі - в 7 разів
  • На електросамокати та гіроскутери - в три рази
  • На електроскутери - в 4,7 раза

Відповідно, з попиту стало більше і пропозицій. В кінці квітня продавці пропонували 226 електрокарів і 114 гібридів, а зараз пропозицій стало в 3-4 рази більше.

Найпопулярніші марки електроавтомобілів в українців стали Opel, Renault і Nissan.

А бум на мотоцикли, самокати та скутери зафіксували у Київській, Одеській та Львівській областях. Найчастіше українці цікавилися покупкою електросамоката і гіроскутера.

Електроскутери захотіли придбати в кінці травня жителі Києва та області, а також в Дніпрі та Одесі. Цікавилися цим видом транспорту в Полтавській і Житомирській областях.

А ось електромотоцикли користуються популярністю в Одеській області. Також ними цікавляться в Київській області та на Волині.

До речі, раніше ми розповідали про те, які бюджетні іномарки можна купити до 5 тисяч доларів.

А також ми писали про те, чи захочуть українці пересісти на велосипеди через дефіцит бензину.

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