Какой альтернативный транспорт выбирают украинцы из-за дефицита бензина
Дефицит бензина и дизеля во многих городах Украины привел к тому, что украинцы все чаще стали выбирать альтернативные виды транспорта. С апреля популярность электромобилей, электросамокатов и гидроскутеров выросла во много раз.
Какой вид транспорта выбирают украинцы в 2022 году из-за проблем с бензином - читайте ниже.
Как сообщают аналитики Укравтопрома, в мае было зарегистрировано на 67% больше электромобилей, чем в мае 2021 года. В среднем спрос по данным аналитиков OLX, вырос в среднем в три-семь раз.
- На электромобили - в 7 раз
- На электросамокаты и гироскутеры - в три раза
- На электроскутеры - в 4,7 раз
Соответственно, из спроса стало больше и предложений. В конце апреля продавцы предлагали 226 электрокаров и 114 гибридов, а сейчас предложений стало в 3-4 раза больше.
Самые популярные марки электроавтомобилей у украинцев стали Opel, Renault и Nissan.
А бум на мотоциклы, самокаты и скутеры зафиксировали в Киевской, Одесской и Львовской областях. Чаще всего украинцы интересовались покупкой электросамоката и гироскутера.
Электроскутеры захотели приобрести в конце мая жители Киева и области, а также в Днепре и Одессе. Интересовались этим видом транспорта в Полтавской и Житомирской областях.
А вот электромотоциклы пользуются популярностью в Одесской области. Также ими интересуются в Киевской области и на Волыни.
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