Какой альтернативный транспорт выбирают украинцы из-за дефицита бензина

Дефицит бензина и дизеля во многих городах Украины привел к тому, что украинцы все чаще стали выбирать альтернативные виды транспорта. С апреля популярность электромобилей, электросамокатов и гидроскутеров выросла во много раз.

Какой вид транспорта выбирают украинцы в 2022 году из-за проблем с бензином - читайте ниже.

Как сообщают аналитики Укравтопрома, в мае было зарегистрировано на 67% больше электромобилей, чем в мае 2021 года. В среднем спрос по данным аналитиков OLX, вырос в среднем в три-семь раз.

На электромобили - в 7 раз

На электросамокаты и гироскутеры - в три раза

На электроскутеры - в 4,7 раз

Соответственно, из спроса стало больше и предложений. В конце апреля продавцы предлагали 226 электрокаров и 114 гибридов, а сейчас предложений стало в 3-4 раза больше.

Самые популярные марки электроавтомобилей у украинцев стали Opel, Renault и Nissan.

А бум на мотоциклы, самокаты и скутеры зафиксировали в Киевской, Одесской и Львовской областях. Чаще всего украинцы интересовались покупкой электросамоката и гироскутера.

Электроскутеры захотели приобрести в конце мая жители Киева и области, а также в Днепре и Одессе. Интересовались этим видом транспорта в Полтавской и Житомирской областях.

А вот электромотоциклы пользуются популярностью в Одесской области. Также ими интересуются в Киевской области и на Волыни.