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Який альтернативний транспорт обирають українці через дефіцит бензину

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Понеділок 13 червня 2022 19:44
Який альтернативний транспорт обирають українці через дефіцит бензину Фото: українці почали вибирати альтернативний транспорт через дефіцит бензину (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Дефіцит бензину і дизеля в багатьох містах України призвів до того, що українці все частіше стали вибирати альтернативні види транспорту. З квітня популярність електромобілів, електросамокатів і гідроскутерів зросла у багато разів.

Який вид транспорту обирають українці у 2022 році через проблеми з бензином - читайте нижче.

Як повідомляють аналітики Укравтопрому, в травні було зареєстровано на 67% більше електромобілів, ніж у травні 2021 року. В середньому попит за даними аналітиків OLX, виріс в середньому в три-сім разів.

  • На електромобілі - в 7 разів
  • На електросамокати та гіроскутери - в три рази
  • На електроскутери - в 4,7 раза

Який альтернативний транспорт обирають українці через дефіцит бензинуВідповідно, з попиту стало більше і пропозицій. В кінці квітня продавці пропонували 226 електрокарів і 114 гібридів, а зараз пропозицій стало в 3-4 рази більше.

Найпопулярніші марки електроавтомобілів в українців стали Opel, Renault і Nissan.

А бум на мотоцикли, самокати та скутери зафіксували у Київській, Одеській та Львівській областях. Найчастіше українці цікавилися покупкою електросамоката і гіроскутера.

Який альтернативний транспорт обирають українці через дефіцит бензинуЕлектроскутери захотіли придбати в кінці травня жителі Києва та області, а також в Дніпрі та Одесі. Цікавилися цим видом транспорту в Полтавській і Житомирській областях.

А ось електромотоцикли користуються популярністю в Одеській області. Також ними цікавляться в Київській області та на Волині.

Який альтернативний транспорт обирають українці через дефіцит бензинуЯкий альтернативний транспорт обирають українці через дефіцит бензинуЯкий альтернативний транспорт обирають українці через дефіцит бензину

До речі, раніше ми розповідали про те, які бюджетні іномарки можна купити до 5 тисяч доларів.

А також ми писали про те, чи захочуть українці пересісти на велосипеди через дефіцит бензину.

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