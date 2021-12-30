Какой алкоголь лучше всего пить в новогоднюю ночь: последствия будут минимальные

Эксперты отмечают, что на Новый год стоит ограничить употребление газированных напитков и заменить их соками или обычной водой. Особенно вредно сочетать газированные напитки с жирной пищей. Это касается и газированных алкогольных напитков.

Любой алкогольный напиток в вечернее и ночное время – дополнительная нагрузка на печень и поэтому перегружать организм сверх нормы не стоит. Стоит выбрать некрепкий алкогольный напиток – не более двух бокалов.

От напитков с высоким содержанием сахара стоит отказаться, так как они в сочетании с алкоголем перерабатываются организмом намного тяжелее. Это ведет к нагрузке на печень, а утром головная боль будет обеспечена.

Сладкий и полусладкий алкоголь воздействует на организм намного дольше и выводится более продолжительное время. Самый оптимальный вариант для длинного праздника – сухое белое вино.

Перед употреблением спиртного нужно обязательно съесть что-то мясное, рыбное или яйца. Это поможет сдержать всасывания алкоголя в кровь. Не начинайте праздничную трапезу с салатов.

Из крепких алкогольных напитков эксперты однозначно рекомендуют только водку. Именно у этого напитка самый низкий процент отравления во время праздников.

Виски или коньяк содержат дубильные вещества, которые могут повлиять на организм в сочетании с обильной жирной закуской непредсказуемым образом. Не стоит увлекаться алкогольными коктейлями – они почти всегда приводят к головной боли утром.

В течении праздника нужно пить обычную воду, из расчета один стакан воды – на один бокал вина. Это поможет избежать обезвоживания.