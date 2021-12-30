Який алкоголь найкраще пити в новорічну ніч: наслідки будуть мінімальні

Експерти відзначають, що на Новий рік варто обмежити вживання газованих напоїв і замінити їх соками або звичайною водою. Особливо шкідливо поєднувати газовані напої з жирною їжею. Це стосується і газованих алкогольних напоїв.

Будь-який алкогольний напій у вечірній і нічний час – додаткове навантаження на печінку і тому перевантажувати організм понад норму не варто. Варто вибрати неміцний алкогольний напій - не більше двох келихів.

Від напоїв з високим вмістом цукру варто відмовитися, оскільки вони в поєднанні з алкоголем переробляються організмом набагато важче. Це веде до навантаження на печінку, а вранці головний біль буде забезпечена.

Солодкий і напівсолодкий алкоголь впливає на організм набагато довше і виводиться більш тривалий час. Найоптимальніший варіант для довгого свята – сухе біле вино.

Перед вживанням спиртного потрібно обов'язково з'їсти щось м'ясне, рибне або яйця. Це допоможе стримати всмоктування алкоголю в кров. Не починайте святкову трапезу з салатів.

З міцних алкогольних напоїв експерти однозначно рекомендують тільки горілку. Саме у цього напою найнижчий відсоток отруєння під час свят.

Віскі або коньяк містять дубильні речовини, які можуть вплинути на організм в поєднанні з рясною жирною закускою непередбачуваним чином. Не варто захоплюватися алкогольними коктейлями - вони майже завжди призводять до головного болю вранці.

Протягом свята потрібно пити звичайну воду, з розрахунку один стакан води – на один келих вина. Це допоможе уникнути зневоднення.