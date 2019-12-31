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Какой алкоголь лучше всего пить в новогоднюю ночь: эксперты дали неожиданный совет

STYLERЖизнь    31.12.2019 - 19:02
Какой алкоголь лучше всего пить в новогоднюю ночь: эксперты дали неожиданный совет
Какой алкоголь пить в новогоднюю ночь (Коллаж РБК-Украина)

В новогоднюю ночь не стоит налегать на сладкие алкогольные напитки

В Новый год стоит ограничить потребление газированных напитков, особенно если праздничный стол состоит из жирных блюд. О том, что лучше всего поставит на стол из алкогольных напитков, пишет УНИАН.

Любой алкогольный напиток ночью – это дополнительная нагрузка на печень и поэтому медики советуют не перегружать этот орган сверх нормы дополнительно. Для праздничных новогодних посиделок стоит выбрать некрепкий алкоголь.

Также стоит отказаться от напитков с высоким содержанием сахара, так как алкогольные напитки в сочетании с ним перерабатываются тяжелее. Это дает дополнительную нагрузку на печень и часто ведет к головной боли утром.

Воздействие сладкого и полусладкого алкоголя на организм продолжается намного дольше. Оптимальный вариант для праздничного застолья – сухое белое вино.

Перед употреблением горячительных напитков стоит съесть что-то мясное, рыбное или яйца – благодаря этим продуктам алкоголь не будет всасываться в кровь быстро. От традиционных салатов в начале трапезы стоит отказаться.

От газированных напитков стоит совсем отказаться, особенно, если на столе и так много жирной пищи. Это касается как безалкогольных напитков, так и газированного вина.

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