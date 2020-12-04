ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ученые нашли алкоголь, полезный для здоровья женщин

Пятница 04 декабря 2020 19:15
Ученые нашли алкоголь, полезный для здоровья женщин
Назван полезный для женского здоровья алкоголь (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые нашли алкоголь, который может полезно влиять на здоровье женщин. Секрет этого напитка в том, что он способен поддерживать гормональное здоровье.

Речь идет о такой разновидности пива, как индийский эль, пишет The Press and Journal.

Исследователи говорят, что индийский эль (Indian Pale Ale) особенно полезен для женщин при менопаузе. Ведь он может сильно облегчать ее симптомы.

Особенностью напитка является то, что в нем повышенное содержание хмеля. Именно свойства растения придают ему такое целебное влияние на женское здоровье. В хмеле содержатся соединения - фитоэстрогены, которые назначают врачи женщинам.

Отдельно эти вещества можно также купить в аптеке, как лекарственные средства.

Ученые пришли к такому выводу после тщательных исследований. Так, во время каждого ужина одна группа женщин употребляла эль, а другая - нет. Результаты были ошеломительными: те женщины, которые пили пиво, имели более низкий уровень тревоги и лучшее качество сна.

Но при этом стоит соблюдать правильную дозу, ведь переборщив с любым спиртным напитком можно получить обратный эффект.

Для справки: Indian Pale Ale: темно-янтарное нефильтрованное пиво, обладающее свежим и сбалансированным вкусом хмеля и чистым, слегка горьковатым медово-цветочным послевкусием. Изготавливается из светлого (с добавлением карамельного и жженого) солода и ароматного хмеля, методом верхового брожения Ale. Содержание алкоголя не менее 5,0% об.

Ранее ученые рассказали про быстрый, простой и эффективный способ освобождения организма от алкогольных токсинов.

Также мы писали, с какими антибиотиками нельзя смешивать алкоголь, и к каким последствиям это может привести.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь алкоголь

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь