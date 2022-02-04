При каком пульсе нужна срочно помощь медиков: названа группа риска

Он отметил, что пульс отражает тот ритм, в соответствии с которым происходит сердцебиение.

"Причин сбоя сердечного ритма множество. У пожилых людей частый пульс свидетельствует о нарушении деятельности сердца", - подчеркнул специалист.

Учащенный пульс называется тахикардией и как объяснил Конев, в некоторых случаях тахикардия может быть естественным событием.

Но если тахикардия длится долгое время, она не проходит при отсутствии физического напряжения, волнения – это четко указывает на проблемы с сердцем. И это требует врачебного осмотра и консультации.

Серьезной причиной для обращения к медикам кардиолог называет тот, который превышает 90 ударов в минуту, и он не успокаивается в течении 30-50 минут в состоянии покоя.

"Вызывать скорую нужно, когда пульс превышает 150 ударов в минуту, или является настолько частым, что вовсе не определяется", - подчеркнул специалист.

Тахикардия может стать предвестником образования тромбов, сигнализировать о сердечной недостаточности. Долгая тахикардия может вызвать нарушение сознания и обморок.