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При каком пульсе нужна срочно помощь медиков: названа группа риска

Автор: Анна Шиканова

Учащенный или замедленный пульс в определенных состояниях обычно не вызывает тревоги. Но если у вас сердце начинает биться быстрее очень часто и без всяких на то причин – стоит беспокоиться.

Какой пульс должен насторожить и когда нужно обращаться за помощью медиков, рассказал врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев.

Он отметил, что пульс отражает тот ритм, в соответствии с которым происходит сердцебиение.

"Причин сбоя сердечного ритма множество. У пожилых людей частый пульс свидетельствует о нарушении деятельности сердца", - подчеркнул специалист.

Учащенный пульс называется тахикардией и как объяснил Конев, в некоторых случаях тахикардия может быть естественным событием.

Но если тахикардия длится долгое время, она не проходит при отсутствии физического напряжения, волнения – это четко указывает на проблемы с сердцем. И это требует врачебного осмотра и консультации.

Серьезной причиной для обращения к медикам кардиолог называет тот, который превышает 90 ударов в минуту, и он не успокаивается в течении 30-50 минут в состоянии покоя.

"Вызывать скорую нужно, когда пульс превышает 150 ударов в минуту, или является настолько частым, что вовсе не определяется", - подчеркнул специалист.

Тахикардия может стать предвестником образования тромбов, сигнализировать о сердечной недостаточности. Долгая тахикардия может вызвать нарушение сознания и обморок.

Напомним, ранее мы писали о том, какая вредная привычка повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

А также рассказывали о том, как не спутать сердечный приступ с изжогой – главные отличия.

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