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До какого числа надо успеть посадить картофель: крайняя дата

Фото: Когда сажать картофель в Украине (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

С посадкой картофеля не стоит спешить, ведь корнеплод не выносит заморозков, любит мягкий климат. Однако и поздняя посадка может значительно ухудшить урожайность.

Об этом сообщает Agromarket.

Когда надо сажать

Народная примета гласит, что самое благоприятное время - когда на березе начали распускаться листочки. Обычно такое бывает в начале мая.

А вот последним сроком считается так называемый "Летний Николай", 22 мая.

Если картофель посадить позже, он не успеет созреть, будет плохо храниться, урожай уменьшится.

До Пасхи или после?

В Страстную неделю не возбраняется сажать картофель. Однако есть несколько условий. Конечно, это благоприятная теплая весенняя погода (в этом году это не так). Также надо справиться с работами на огороде до Страстной пятницы - после нее картошку уже не сажают.

Как проверить, готова ли земля

Оптимальная температура почвы для посадки картофеля - 8-10 градусов. Земля должна "созреть".

Возьмите комок земли и бросьте его. Если комок рассыпался на мелкие крошки (пыль) - надо сажать срочно, ведь влаги уже маловато. Если "прилип" к Земле, то влаги еще многовато - подождите. Комок распался на несколько крупных частей - самое время сажать картошку.

Ранее мы писали про ошибки при посадке картофеля, которые оставят вас без урожая.

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картофель