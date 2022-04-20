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До якого числа треба встигнути посадити картоплю: крайня дата

Фото: Коли садити картоплю в Україні (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

З посадкою картоплі не варто спішити, адже коренеплід не виносить заморозків, любить м'який клімат. Проте й пізня посадка може значно погіршити врожайність.

Про це повідомляє Agromarket.

Коли треба садити

Народна прикмета говорить, що найсприятливіший час - коли на березі почали розпускатися листочки. Зазвичай таке буває на початку травня.

А от останнім терміном вважається так званий "Літній Миколай", 22 травня.

Якщо картоплю посадити пізніше, вона не встигне дозріти, буде погано зберігатися, урожай зменшиться.

До Великодня чи після?

У Страсний тиждень не забороняється садити картоплю. Проте є кілька умов. Звісно, це сприятлива тепла весняна погода (цього року це не так). Також треба впоратися з роботами на городі до Страсної п'ятниці - після неї картоплю вже не садять.

Як перевірити, чи готова земля

Оптимальна температура ґрунту для посадки картоплі - 8-10 градусів. Земля має "дозріти".

Візьміть грудку землі й киньте її. Якщо грудка розсипалася на дрібні крихти (пил) - треба садити терміново, адже вологи вже замало. Якщо "прилипла" до землі, то вологи ще забагато - зачекайте. Грудка розпалася на кілька крупних частин - сам час садити картоплю.

Раніше ми писали про помилки при посадці картоплі, які залишать вас без урожаю.

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