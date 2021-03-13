В какое время нельзя пить кофе: медик удивил простым объяснением

Утренняя чашка кофе – это обычный ритуал уже многих людей на планете. Это не просто способ взбодриться и проснуться, но и определенная традиция. Однако врач Каран Рандж считает, что это очень плохая привычка.

Врач назвал время, в которое кофе пить нельзя категорически. Об этом сообщает издание Maximum.

По словам медика, чашка кофе до завтрака – это очень плохая идея. Так как сразу после пробуждения в организме автоматически поднимается уровень "гормона стресса" кортизола. Он отвечает за бодрость и поэтому нет необходимости дополнительно употреблять какие-то энергетики.

Кофеин с самого утра может ухудшить ситуацию, так как начнет дополнительно поднимать уровень кортизола. А это чревато последствиями в виде ухудшения настроения, увеличения усталости и проблемами со сном.

Но как утверждает медик, не стоит отказываться от любимого напитка, нужно лишь правильно выбрать время для его употребления. Каран Радж отмечает, что организм человека автоматически поднимает уровень кортизола в организме.

Это случается в период с 9 до 10 утра, с 12 до 13 часов и с 17 до 18 часов. А вот между этими скачками – чашка кофе может оказаться очень полезной. А до первой чашки кофе врач рекомендует позавтракать, а не заменять напитком утреннюю трапезу.