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В який час не можна пити каву: медик здивував простим поясненням

Новость на русском → Субота 13 березня 2021 08:26
В який час не можна пити каву: медик здивував простим поясненням Лікар розповів, в який час не можна пити каву (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ранкова чашка кави – це звичайний ритуал вже багатьох людей на планеті. Це не просто спосіб підбадьоритися і прокинутися, але і певна традиція. Однак лікар Каран Рандж вважає, що це дуже погана звичка.

Лікар назвав час, в який каву пити не можна категорично. Про це повідомляє видання Maximum.

За словами медика, чашка кави до сніданку – це дуже погана ідея. Через те, що відразу після пробудження в організмі автоматично підіймається рівень "гормону стресу" кортизолу. Він відповідає за бадьорість і тому нема потреби додатково вживати якісь енергетики.

Кофеїн з самого ранку може погіршити ситуацію, оскільки почне додатково підіймати рівень кортизолу. А це чревато наслідками у вигляді погіршення настрою, збільшення втоми та проблемами зі сном.

Але як стверджує медик, не варто відмовлятися від улюбленого напою, потрібно лише правильно вибрати час для його вживання. Каран Радж зазначає, що організм людини автоматично підіймає рівень кортизолу в організмі.

Це трапляється в період з 9 до 10 ранку, з 12 до 13 години та з 17 до 18 годин. А ось між цими стрибками – чашка кави може виявитися дуже корисною. А до першої чашки кави лікар рекомендує поснідати, а не замінювати напоєм ранкову трапезу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, який кавовий напій найпопулярніший серед українців.

А також розповідали про те, що фахівці назвали напій, який допоможе спалювати калорії протягом дня.

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