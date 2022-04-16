Какое пособие по безработице в Украине платят во время войны: как его получить

Чиновник сообщил, что средства в размере 1,259 млрд гривен были выделены из резервного фонда государственного бюджета страны.

Эти деньги будут направлены на выплаты гражданам, которые потеряли работу из-за активных боевых действий и военного положения.

Размер денежного пособия рассчитывается в процентах к средней зарплате в зависимости от страхового стажа.

Согласно законодательству, выплаты по безработице осуществляются не реже 2 раз в месяц:

страховой стаж до 2 лет – 50% к средней заработной плате;

от 2 до 6 лет – 55%;

от 6 до 10 лет – 60%;

более 10 лет – 70%.

В "Дие" можно получить пособие по безработице

Теперь в приложении можно встать на учет в Центре занятости и получить пособие по безработице онлайн.

Чтобы воспользоваться возможностью:

Авторизируйтесь на сайте или в приложении Дия

Нажмите "Подать заявку" и заполните анкету

Выберите удобный Центр занятости независимо от зарегистрированного места жительства/пребывания

Введите номер социального счета (банковский счет со специальным режимом использования, на который будут перечисляться средства) и выберите периодичность получения выплат.

После получения статуса безработного, с вами свяжется карьерный советник центра занятости с целью поиска работы для вас.

Размер пособия по безработице, его продолжительность и условия

Размер рассчитывается с учетом трудового стажа лица, основания увольнения и размер зарплаты, которую получал человек. Максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2022 г. составляет 9924 грн, минимальный размер пособия по безработице составляет от 650 до 1 тыс. грн.