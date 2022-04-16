Яку допомогу з безробіття в Україні платять під час війни: як її отримати

В Україні під час війни виплачуватимуть грошову допомогу непрацюючим людям.
Уряд виділив майже 1,3 млрд гривень для здійснення виплат по безробіттю.
Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук.
Чиновник повідомив, що кошти в розмірі 1,259 млрд гривень були виділені з резервного фонду державного бюджету країни.
Ці гроші будуть спрямовані на виплати громадянам, які втратили роботу через активні бойові дії та воєнний стан.
Розмір грошової допомоги розраховується у відсотках до середньої зарплати в залежності від страхового стажу.
Згідно із законодавством, виплати по безробіттю здійснюються не рідше 2 разів на місяць:
Тепер в додатку можна стати на облік в центрі зайнятості й отримати допомогу по безробіттю онлайн.
Щоб скористатися можливістю:
Авторизуйтесь на сайті або в додатку Дія
Натисніть "подати заявку" і заповніть анкету
Оберіть зручний Центр зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання/перебування
Введіть номер соціального рахунку (Банківський рахунок зі спеціальним режимом використання, на який будуть перераховуватися кошти) і виберіть періодичність отримання виплат.
Після отримання статусу безробітного, з вами зв'яжеться кар'єрний радник Центру зайнятості з метою пошуку роботи для вас.
Розмір розраховується з урахуванням трудового стажу особи, підстави звільнення і розмір зарплати, яку отримувала людина. Максимальний розмір допомоги по безробіттю з 1 січня 2022 р.становить 9924 грн, мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить від 650 до 1 тис. грн.
Як ми раніше писали, у Києві працюють ЦНАПи, там можна отримати Адмінпослуги.