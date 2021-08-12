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"Какое двуязычное государство?!" В Казахстане русскоговорящих заставляют извиняться на видео

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Четверг 12 августа 2021 15:23
"Какое двуязычное государство?!" В Казахстане русскоговорящих заставляют извиняться на видео Коллаж РБК-Украина: в Казахстане активисты организовали "языковые патрули"
Автор: Тетяна Самарук

В Казахстане активисты организовали "языковые патрули", которые имеют право требовать от сотрудников магазинов обслуживания на казахском языке.

Об этом заявил председатель парламентской фракции Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев в эфире радиостанц "Говорит Москва".

В сети опубликовали видео, на которых активисты проводят "языковые патрули" в магазинах и государственных учреждениях. В частности, они следят переведены ли этикетки и ценники в магазинах на казахский язык и общаются ли им продавцы и госслужащие.

Кроме того, россиян, работающих в казахских учреждениях и учреждениях, активисты называют "гастарбайтерами" и заставляют их извиняться на камеру. В частности, за слова о роли России в становлении казахской государственности.

Председатель парламентской фракции Казахстана рассказал, что не знаком с данными видеороликами.

Также он заверил, что требования местных жителей использовать в языке только казахский язык являются законными и не нарушают права других граждан, поэтому рассматривать такое поведение как националистскую кампанию против русских не стоит.

Ранее мы сообщали, что в Харькове разгорелся языковой скандал.

Также языковой скандал произошел в Киеве в теннисном лагере.

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