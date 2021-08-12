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"Яка двомовна держава?!" У Казахстані російськомовних змушують вибачатися на відео

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Четвер 12 серпня 2021 15:23
"Яка двомовна держава?!" У Казахстані російськомовних змушують вибачатися на відео Колаж РБК-Україна: у Казахстані активісти організували "мовні патрулі"
Автор: Тетяна Самарук

У Казахстані активісти організували "мовні патрулі", які мають право вимагати від співробітників магазинів обслуговування казахською мовою.

Про це заявив голова парламентської фракції Казахстану "Ак жол" Азат Перуашев в ефірі радіостанц "Говорить Москва".

У мережі опублікували відео, на яких активісти проводять "мовні патрулі" в магазинах і державних установах. Зокрема, вони слідкують чи перекладені етикетки та цінники в магазинах на казахську мову і чи спілкуються нею продавці і держслужбовці.

Окрім того, росіян, які працюють у казахських закладах та установах, активісти називають "гастарбайтерами" і змушують їх вибачатися на камеру. Зокрема, за слова про роль Росії в становленні казахської державності.

Голова парламентської фракції Казахстану розповів, що не знайомий з даними відеороликами.

Також він запевнив, що вимоги місцевих жителів використовувати в мові тільки казахську мову є законними і не порушують права інших громадян, тому розглядати таку поведінку як націоналістську кампанію проти росіян не варто.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові розгорівся мовний скандал.

Також мовний скандал стався в Києві в тенісному таборі.

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