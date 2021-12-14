Какими предметами нужно украсить елку для привлечения богатства и достатка в новом году

Новогодняя елка должна находится на видном месте, где по вечерам собираются все члены семьи.

Для встречи года Тигра стоит заменить штучное дерево на живое. Необязательно покупать срубленное дерево, это может быть елочка в горшке, которую после праздника можно высадить во дворе или на даче.

Украшать новогоднюю елку нужно игрушками круглой формы – это избавит всех членов семьи в будущем году от конфликтов и проблем.

Для привлечения любви и новых отношений – повесьте на елочку игрушки в форме сердечек.

Первой игрушкой на елке должна стать звезда, которая надевается на верхушку. А только после этого – начинайте вешать другие игрушки.

Если в процессе украшения елки какая-то игрушка упала и разбилась – не расстраивайтесь.

Пока собираете осколки – загадайте самые сокровенные желания. Они исполнятся сразу после наступления нового года.

Чтобы улучшить свое материальное положение в новом году – повесьте вместе с игрушками на елку купюры крупного номинала.

Наряжать и украшать елку нужно в компании всей семьи – это поможет избежать конфликтов между родными в новом году.

Выбрасывать новогоднюю елку или снимать с нее украшения нельзя до 14 января, Старого Нового года.

Когда начнете убирать игрушки – не начинайте с верхушки. Это может принести неудачи. Ее нужно снять с елки в последнюю очередь.

Если у вас дома много новогодних игрушек, и вы не используете все, новые купить все равно нужно – это поможет исполниться желаниям всех членов семьи.

Если новогодняя елка упала сама по себе вместе с игрушками, и они разбились – плохая примета.

Перед тем, как выбросить новогоднюю елку, отломайте небольшую веточку и спрячьте в укромном месте до следующих праздников – это обеспечит вам благополучие на весь год.

Последнюю игрушку с новогодней елки не убирайте в коробку. Повесьте ее над входной дверью – это убережет от нечистой силы.

На то место, где стояла новогодняя елка, поставьте кресло или пуфик – так вы сможете еще долго впитывать позитивную энергию.

Постарайтесь, чтобы по вашей новогодней елкой было много разных подарков – это принесет в семью финансовое благополучие.