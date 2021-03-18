Какими будут цены на продукты в Украине в 2021 году: что больше всего подорожает

Почему цены растут?

Кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский объясняет, почему экономический кризис вызвал подорожание продуктов в нашей стране.

"Неурожаи и экономический кризис, вызванный пандемией, привели к дефициту продовольствия в мире. По прогнозам ООН в 2021 году, страдать от голода будет более 270 млн. человек. Рост цен на мировых рынках увеличил экспорт продовольствия из Украины, особенно это касается зерновых и масляных культур. Это в свою очередь вызвало повышение цен на продукты на внутреннем рынке. Растут цены на хлеб, муку, крупы. Цены на масло бьют рекорды. Рост цен на зерновые увеличило стоимость мяса и яиц", - рассказал Хмелевский.

На подорожание продуктов очень сильно повлияла увеличение стоимости топлива, газа и электроэнергии, считает эксперт.

"Кроме того, на подорожание продовольствия повлияло подорожание топлива, газа и электроэнергии. Особенно это касается овощей и фруктов старого урожая, которые хранятся в холодильниках. Чем дольше хранится продукция, тем больше приходится платить за ее хранение. Ожидается, что в мае стабилизируются цены на яйца, молоко и мясо. Также в мае резко снизятся цены на фрукты и овощи прошлого урожая, их надо будет быстро реализовывать. Тем не менее цены на муку, крупы, масло, сахар будут расти до нового урожая", - уверен Александр.

Экономический эксперт считает, что осенью цены на сезонные продукты снизятся, но они все равно будут на порядок выше, чем в 2020 году.

"Ожидается, что в течение 2021 года цены на продовольствие могут вырасти в среднем на 50%. Особенно рост может коснуться муки, круп, макаронных изделий, сахара, масла, яиц. В этих группах товаров по итогам 2021 рост цен может достичь 100% и выше. Правительство уже планирует ввести регулирование цен на социально значимые продукты. Однако, вряд ли такое регулирование принесет желаемый результат", - резюмировал Хмелевский.

Влияние доллара на цены

Экономический эксперт из "Европейского аналитического центра" Вадим Бардась считает, что главной причиной рост цен на продукты является долларовая инфляция.

"В 2021 году ожидается продолжение мягкой монетарной политики как по отношению к доллару, так и гривне. Это повлияет на общие объемы денежной массы в глобальной экономике и в Украине. В частности, учитывая планы ФРС США по выкупу ипотечных и казначейских обязательств, количество доллара в обращении увеличится на 15%, а гривневая масса из-за роста пирамиды ОВГЗ придаст 18%. В результате, Украина получит импорт долларовой инфляции умноженной на рост внутреннего индекса потребительских цен", - сообщил Бардась.

По словам эксперта, в 2021 году продукты в Украине подорожают на 10-15%.

"Это приведет к увеличению общего уровня цен в экономике на 20-25%. Что касается продовольственного сегмента, поскольку Украина является аграрной страной, то внутреннее предложение продовольствия несколько ослабит глобальную инфляционную волну и продукты питания подорожают на 10-15%. Из них, некоторые могут подорожать больше в зависимости от погодных условий и стоимости издержек производства отдельного вида сельскохозяйственного продукта", - резюмировал эксперт.