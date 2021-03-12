Госстат назвал продукты, больше всего подорожавшие с начала года

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в феврале 2021 года. Продолжается сезонное подорожание овощей.

По данным статистического ведомства, с начала года свекла подорожала на 40,3% до 7,6 гривен за килограмм, морковь - на 23,2% до 7,4 гривен за килограмм, лук - на 22,7% до 6,3 гривен за килограмм, капуста - на 20,4% до 5,7 гривен за килограмм, картофель на 16,9% до 11,9 гривен за килограмм.

Кроме того, яйца подорожали на 17,4% до 32,3 гривен за десяток, подсолнечное масло - 13,0% до 47,6 гривен за литр, сахар - на 10,7% до 23,1 гривен за килограмм

По данным Госстата, за январь-февраль сигареты премиум-класса подорожали на 3,4% до 59,9 грн за пачку, цены на водку выросли на 0,5% до 93,1 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 3,3% до 18,1 грн за бутылку, украинское вино - на 1,3% до 67,1 гривен за бутылку 0,75 литра.