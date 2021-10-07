Какими будут новые станции метро на Троещину: список и фото

Как строят метро на Троещину

Известно, что строительство четвертой ветки метро - Подольско-Выгуровской линии - будет производиться отдельными участками, первая из которых будет от станции "Глубочицкая" до станции "Радужная" и будет включать 6 станций:

"Глыбочицкая" (с пересадкой на станцию метро "Лукьяновская")

"Подольская" (с пересадкой на станцию метро "Тараса Шевченко"

"Судостроительная"

"Труханов остров"

"Залив Десенка"

"Радужная"

Некоторые станции будут расположены на нижнем ярусе Подольско-Воскресенского мостового перехода.

На левом берегу столицы метро будет проходить под землей.

Процесс строительства новой линии Киевского метрополитена (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Что с новыми станциями?

По словам киевских чиновников сегодня уже практически построены в основных конструкциях три станции метрополитена: "Судостроительная", "Труханов остров", "Залив Десенка".

На очереди станция мелкого залегания на левом берегу - "Радужная".

Она вероятно будет иметь один подземный вестибюль поблизости от Садовой улицы, которая в перспективе станет центральной магистралью массива.

Вот такой видели станцию "Радужная" в 2007 году (фото: wikipedia.org)

Интересный факт о Подольско-Выгуровской линии метро

Открытие первых станций линии запланировано не ранее 2027 года. После окончания строительства 20-километровая линия вероятно будет иметь 20 станций. Вот их названия: