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Какими будут новые станции метро на Троещину: список и фото

Автор: Артем Горовенко

В Киеве медленно, но уверенно строят долгожданное метро на Троещину. На левом берегу сейчас ведется строительство тоннелей, а на территории Русановских садов обустраивают насыпь, возводят опорные конструкции и ограждения.

Какие станции первыми появятся на четвертой ветке Киевского метрополитена - читайте в нашем материале далее.

Как строят метро на Троещину

Известно, что строительство четвертой ветки метро - Подольско-Выгуровской линии - будет производиться отдельными участками, первая из которых будет от станции "Глубочицкая" до станции "Радужная" и будет включать 6 станций:

  • "Глыбочицкая" (с пересадкой на станцию метро "Лукьяновская")
  • "Подольская" (с пересадкой на станцию метро "Тараса Шевченко"
  • "Судостроительная"
  • "Труханов остров"
  • "Залив Десенка"
  • "Радужная"

Некоторые станции будут расположены на нижнем ярусе Подольско-Воскресенского мостового перехода.

На левом берегу столицы метро будет проходить под землей.

Процесс строительства новой линии Киевского метрополитена (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Что с новыми станциями?

По словам киевских чиновников сегодня уже практически построены в основных конструкциях три станции метрополитена: "Судостроительная", "Труханов остров", "Залив Десенка".

На очереди станция мелкого залегания на левом берегу - "Радужная".

Она вероятно будет иметь один подземный вестибюль поблизости от Садовой улицы, которая в перспективе станет центральной магистралью массива.

Вот такой видели станцию "Радужная" в 2007 году (фото: wikipedia.org)

Интересный факт о Подольско-Выгуровской линии метро

Открытие первых станций линии запланировано не ранее 2027 года. После окончания строительства 20-километровая линия вероятно будет иметь 20 станций. Вот их названия:

  • "Троещина"
  • "Улица Цветаевой"
  • "Улица Закревского"
  • "Улица Лифаря"
  • "Улица Драйзера"
  • "Улица Каштановая"
  • "Проспект Маяковского"
  • "Бульвар Перова"
  • "Радужная"
  • "Залив Десенка"
  • "Труханов остров"
  • "Судостроительная"
  • "Подольская"
  • "Глубочицкая"
  • "Площадь Победы"
  • "Вокзальная"
  • "Соломенская площадь"
  • "Чоколовская"
  • "Аэропорт"
  • "Кольцевая дорога"
  • "Жуляны"

А пока жители Троещины с нетерпением ждут запуска "подземки", открытие новых станций метро на Виноградаре перенесли.

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Киев