Какими будут новые станции метро на Троещину: список и фото

В Киеве медленно, но уверенно строят долгожданное метро на Троещину. На левом берегу сейчас ведется строительство тоннелей, а на территории Русановских садов обустраивают насыпь, возводят опорные конструкции и ограждения.
Какие станции первыми появятся на четвертой ветке Киевского метрополитена - читайте в нашем материале далее.
Известно, что строительство четвертой ветки метро - Подольско-Выгуровской линии - будет производиться отдельными участками, первая из которых будет от станции "Глубочицкая" до станции "Радужная" и будет включать 6 станций:
Некоторые станции будут расположены на нижнем ярусе Подольско-Воскресенского мостового перехода.
На левом берегу столицы метро будет проходить под землей.
Процесс строительства новой линии Киевского метрополитена (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
По словам киевских чиновников сегодня уже практически построены в основных конструкциях три станции метрополитена: "Судостроительная", "Труханов остров", "Залив Десенка".
На очереди станция мелкого залегания на левом берегу - "Радужная".
Она вероятно будет иметь один подземный вестибюль поблизости от Садовой улицы, которая в перспективе станет центральной магистралью массива.
Вот такой видели станцию "Радужная" в 2007 году (фото: wikipedia.org)
Интересный факт о Подольско-Выгуровской линии метро
Открытие первых станций линии запланировано не ранее 2027 года. После окончания строительства 20-километровая линия вероятно будет иметь 20 станций. Вот их названия:
А пока жители Троещины с нетерпением ждут запуска "подземки", открытие новых станций метро на Виноградаре перенесли.