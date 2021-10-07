Якими будуть нові станції метро на Троєщину: список і фото

Як будують метро на Троєщину

Відомо, що будівництво четвертої гілки метро - Подільсько-Вигурівської лінії - здійснюватиметься окремими дільницями, перша з яких буде від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" і включатиме 6 станцій:

"Глибочицька" (з пересадкою на станцію метро "Лук’янівська")

"Подільська" (з пересадкою на станцію метро "Тараса Шевченка"

"Суднобудівна"

"Труханів острів"

"Затока Десенка"

"Райдужна"

Деякі станції будуть розташовані на нижньому ярусі Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

На лівому березі столиці метро проходитиме під землею.

Процес будівництва нової лінії Київського метрополітену (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Що з новими станціями?

За словами київських чиновників сьогодні вже практично побудовані в основних конструкціях три станції метрополітену: "Суднобудівна", "Труханів острів", "Затока Десенка".

На черзі станція мілкого залягання на лівому березі - "Райдужна".

Вона ймовірно матиме один підземний вестибюль поблизу від Садової вулиці, яка в перспективі стане центральною магістраллю масиву.

Ось такою бачили станцію "Райдужна" у 2007 році (фото: wikipedia.org)

Цікавий факт про Подільсько-Вигурівську лінію метро

Відкриття перших станцій лінії заплановане не раніше 2027 року. Після закінчення будівництва 20-кілометрова лінія ймовірно матиме 20 станцій. Ось їхні назви: