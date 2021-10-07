Якими будуть нові станції метро на Троєщину: список і фото

В Києві повільно, але впевнено будують довгоочікуване метро на Троєщину. На лівому березі зараз ведеться будівництво тунелів, а на території Русанівських садів облаштовують насип, зводять опорні конструкції та огорожі.
Які станції першими з'являться на четвертій гілці Київського метрополітену - читайте в нашому матеріалі далі.
Відомо, що будівництво четвертої гілки метро - Подільсько-Вигурівської лінії - здійснюватиметься окремими дільницями, перша з яких буде від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" і включатиме 6 станцій:
Деякі станції будуть розташовані на нижньому ярусі Подільсько-Воскресенського мостового переходу.
На лівому березі столиці метро проходитиме під землею.
Процес будівництва нової лінії Київського метрополітену (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
За словами київських чиновників сьогодні вже практично побудовані в основних конструкціях три станції метрополітену: "Суднобудівна", "Труханів острів", "Затока Десенка".
На черзі станція мілкого залягання на лівому березі - "Райдужна".
Вона ймовірно матиме один підземний вестибюль поблизу від Садової вулиці, яка в перспективі стане центральною магістраллю масиву.
Ось такою бачили станцію "Райдужна" у 2007 році (фото: wikipedia.org)
Цікавий факт про Подільсько-Вигурівську лінію метро
Відкриття перших станцій лінії заплановане не раніше 2027 року. Після закінчення будівництва 20-кілометрова лінія ймовірно матиме 20 станцій. Ось їхні назви:
А поки мешканці Троєщини з нетерпінням чекають запуску "підземки", відкриття нових станцій метро на Виноградарі перенесли.