Каким соком категорически нельзя запивать лекарства: могут возникнуть плохие последствия

Часто люди уделяют внимание тому, как различные лекарства взаимодействуют друг с другом. Однако, мало кто задумывается, можно ли лекарства сочетать с фруктовыми соками и какие могут быть побочные эффекты.
Об этом пишет Express.
Одним из наиболее распространенных случаев, когда это может произойти, является лечение холестерина.
Холестерин наиболее эффективно лечится либо изменением образа жизни, либо указанными изменениями и добавлением лекарств, предназначенных для снижения уровня холестерина, вырабатываемого в печени.
Эксперты говорят, что гранатовый сок является одним из примеров сока, к которому обращаются в поисках улучшения уровня холестерина, поскольку некоторые исследования указывают, что он может иметь такое влияние. Гранатовый сок может замедлить накопление вредного холестерина в артериях из-за наличия в нем антиоксидантов.
Однако, такой сок в сочетании с другими лекарствами против холестерина может иметь негативные последствия.
Эксперты говорят, что гранатовый сок может вызвать опасные побочные эффекты при взаимодействии с некоторыми лекарствами, которые выпускаются по рецепту, таким как варфарин.
Также рекомендуется, чтобы пациенты с высоким уровнем холестерина обсудили с врачом все побочные эффекты, прежде чем начать принимать лекарства. В частности, важно выявить любые диетические препятствия, которые могут снизить эффективность лекарств.
Если не следовать инструкции и запить лекарство какой-либо жидкостью, то это может привести к тому, что они будут не действенными или нанесут вред.
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