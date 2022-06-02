UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Каким соком категорически нельзя запивать лекарства: могут возникнуть плохие последствия

Как правильно запивать лекарства (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто люди уделяют внимание тому, как различные лекарства взаимодействуют друг с другом. Однако, мало кто задумывается, можно ли лекарства сочетать с фруктовыми соками и какие могут быть побочные эффекты.

Об этом пишет Express.

С чем нельзя сочетать лекарства

Одним из наиболее распространенных случаев, когда это может произойти, является лечение холестерина.

Холестерин наиболее эффективно лечится либо изменением образа жизни, либо указанными изменениями и добавлением лекарств, предназначенных для снижения уровня холестерина, вырабатываемого в печени.

Эксперты говорят, что гранатовый сок является одним из примеров сока, к которому обращаются в поисках улучшения уровня холестерина, поскольку некоторые исследования указывают, что он может иметь такое влияние. Гранатовый сок может замедлить накопление вредного холестерина в артериях из-за наличия в нем антиоксидантов.

Однако, такой сок в сочетании с другими лекарствами против холестерина может иметь негативные последствия.

Эксперты говорят, что гранатовый сок может вызвать опасные побочные эффекты при взаимодействии с некоторыми лекарствами, которые выпускаются по рецепту, таким как варфарин.

Также рекомендуется, чтобы пациенты с высоким уровнем холестерина обсудили с врачом все побочные эффекты, прежде чем начать принимать лекарства. В частности, важно выявить любые диетические препятствия, которые могут снизить эффективность лекарств.

Чем запивать лекарства

Если не следовать инструкции и запить лекарство какой-либо жидкостью, то это может привести к тому, что они будут не действенными или нанесут вред.

Как правильно запивать лекарства:

  • Лучше выпить полный стакан. Это улучшит усвоение лекарств;
  • Если на лекарствах написано "употреблять во время приема пищи", это означает, что вместе с едой или в течение 30 минут после;
  • Если сказано "натощак", то это значит, что их нельзя есть по крайней мере два часа до приема лекарства и полчаса после;
  • Если нет воды, то можно запивать едва теплым чаем;
  • Нельзя запивать лекарства газированными напитками, особенно если препарат следует пить натощак;
  • Молочные продукты могут помешать усвоению антибиотиков ципрофлаксину или норфлаксину;
  • Если вы любите грейпфруты и принимаете лекарства, то проверьте их совместимость. Грейпфруты и еще ряд фруктов влияют на биодоступность некоторых лекарств, что вызывает побочные эффекты.

Ранее мы сообщали, что какими напитками нельзя запивать таблетки и капсулы.

Также мы писали, что ученые назвали ягоду, которая улучшает память и предотвращает деменцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
лекарства