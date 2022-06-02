Каким соком категорически нельзя запивать лекарства: могут возникнуть плохие последствия

С чем нельзя сочетать лекарства

Одним из наиболее распространенных случаев, когда это может произойти, является лечение холестерина.

Холестерин наиболее эффективно лечится либо изменением образа жизни, либо указанными изменениями и добавлением лекарств, предназначенных для снижения уровня холестерина, вырабатываемого в печени.

Эксперты говорят, что гранатовый сок является одним из примеров сока, к которому обращаются в поисках улучшения уровня холестерина, поскольку некоторые исследования указывают, что он может иметь такое влияние. Гранатовый сок может замедлить накопление вредного холестерина в артериях из-за наличия в нем антиоксидантов.

Однако, такой сок в сочетании с другими лекарствами против холестерина может иметь негативные последствия.

Эксперты говорят, что гранатовый сок может вызвать опасные побочные эффекты при взаимодействии с некоторыми лекарствами, которые выпускаются по рецепту, таким как варфарин.

Также рекомендуется, чтобы пациенты с высоким уровнем холестерина обсудили с врачом все побочные эффекты, прежде чем начать принимать лекарства. В частности, важно выявить любые диетические препятствия, которые могут снизить эффективность лекарств.

Чем запивать лекарства

Если не следовать инструкции и запить лекарство какой-либо жидкостью, то это может привести к тому, что они будут не действенными или нанесут вред.

Как правильно запивать лекарства: