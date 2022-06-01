ru ua
Ср, 01 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Какими напитками нельзя запивать таблетки и капсулы: не совершайте эти ошибки

Новина українською →
Среда 01 июня 2022 11:30
Какими напитками нельзя запивать таблетки и капсулы: не совершайте эти ошибки Фото: Какими напитками нельзя запивать лекарства (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Некоторые напитки могут помешать усваиванию лекарственных препаратов и снижать их эффективность. Нужно очень внимательно выбирать напитки, чтобы запить антибиотик или нестероидный противовоспалительный препарат.

Какими напитками нельзя запивать таблетки и капсулы, рассказали в VWH.

Когда мы принимаем лекарство, то важен не только сам препарат, его дозировка и время приема, но и то, чем мы его запиваем. ОТ этого может зависеть вся эффективность лечения.

Запить таблетку раз или два соком, или газированной водой можно, ничего страшного не случится. Но вот применять эту практику на постоянной основе - опасно.

Кофе и чай

Эти напитки сильно влияют на то, как препараты усваиваются организмом. Кофеин влияет на активность ферментов, которые участвуют в метаболизме лекарства. И препарат может не полностью раствориться и быстрее вывестись из организма.

Молоко

Не стоит запивать молоком антибиотики или нестероидные противовоспалительные препараты. Как показывают исследования, молоко снижает биодоступность лекарств, уменьшает или увеличивает скорость выведения лекарства из организма.

Биодоступность - это количество медицинского препарата, которое доходит в ту часть организма, где он нужен.

Газированные напитки

Большинство газированных напитков содержит pH 3-4. Кислая среда может разрушить защитную оболочку таблетки или капсулы, а также повлиять на изначальный состав таблетки.

Соки

Фруктовые соки мешают нормально растворяться лекарствам и из-за этого человек может получить только половину первоначальной дозы, или же наоборот - получить больше, чем нужно.

Впервые такая особенность была обнаружена учеными в грейпфрутовом соке. Он блокирует важный фермент в тонком кишечнике, который помогает расщеплять лекарства. Оказалось, что такие же особенности есть у яблочного, апельсинового, виноградного и других соков.

Вода

Вода считается самым лучшим напитком для лекарств. Она нейтральна и не влияет на состав и свойства таблеток. Ее основное назначение - помочь лекарству преодолеть путь от рта до желудка и не дать застрять по дороге. Лучше всего выпить сразу 150 мл воды.

Напомним, ранее мы писали о том, как можно справиться с кашлем после простуды без лекарств.

А также рассказывали о том, что названы самые распространенные ошибки в хранении лекарств дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
лекарства напитки таблетки
LITE
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли затмевает родителей своим талантом (видео)