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Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Экономика     17.04.2020 - 17:10
Курс доллара снизился на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 6 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 17 апреля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,09 гривен за доллар, курс в покупке до 27,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 29,49 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0600 - 27,0900 грн/доллар, евро 29,4602 - 29,4901 грн/евро, российский рубль 0,3661 - 0,3669 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,0600

27,0900

EUR/UAH

29,4602

29,4901

RUB/UAH

0,3661

0,3669

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 16 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,1100 - 27,1500 грн/доллар, евро 29,4875 - 29,5283 грн/евро, российский рубль 0,3654 - 0,3661 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 17 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 27,38 гривен за доллар, курс евро снизился на 17 копеек до 29,67 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,04 (27,13 - 16 апреля), продажи - 27,38 (27,49 - 16 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,07 (29,24 - 16 апреля), продажи - 29,67 (29,84 - 16 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,22 - 16 апреля), продажи 3,71 (3,71 - 16 апреля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,07 гривен за доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 апреля установлен на таком уровне: 27,0774 гривен за 1 доллар (-0,1248 грн). При этом курс доллара на 17 апреля составляет 27,2022 гривен за 1 доллар.

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Темы: Курс доллара
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