Каким будет курс доллара до конца года: неожиданный прогноз экспертов

Курс доллара в Украине до конца 2019 года продолжит снижаться. Стоимость валюты продолжает бить рекорды минимальной стоимости. По словам бизнес-директора департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антона Стадника, эта неделя ожидаемо продолжила тренды предыдущей на укрепление национальной валюты. Основным фактором, влияющим на движение курса, остаются нерезиденты, которые активно участвуют в аукционах Минфина. Эксперты рассказали, как изменится курс доллара к гривне до конца декабря.

Эксперт считает, что одним из последних и наиболее влиятельных событий на рынке валют стал 4-х летний аукцион.

"4-х летний аукцион, который Минфин проводил на этой неделе, сначала был объявлен без верхней границы (суммы продаж — ред.), что достаточно сильно колыхнуло рынок в сторону продолжающейся ревальвации гривны. Однако перед самым аукционом Минфин все-таки обозначил потолок. Это несколько скорректировало курс, однако общая тенденция к укреплению продолжилась. И в очередной раз мы увидели значительное превышение спроса над предложением, которое уже традиционно в два-три, а то и четыре раза выше, чем тот объем, который Минфин готов продавать", — делится Стадник.

По словам начальника отдела продаж казначейских продуктов ОТП Банк Юрия Крохмаля, именно 4-летние бумаги вновь подогрели спрос на ОВГЗ со стороны нерезидентов, несмотря на снижение доходностей и сравнительно высокий курс гривны.

"Неожиданным было установление ограничения на размещение 4-летних бумаг. Причем ранее, в четверг, Министерство финансов так же неожиданно анонсировало размещение 4-летних бондов, причем без ограничения по сумме. Хотя ранее такие сроки размещений вообще отсутствовали в плановом графике размещений МинФина на декабрь", — сказал он.

Крохмаль считает, что приток денег от нерезидентов был не единственным фактором, который обеспечил избыточное предложение валюты на рынке.

"В структуре украинского экспорта агропродукция и металл традиционно занимают более 60%. Тем более, что осень — высокий сезон для аграрного сектора, и второй год подряд в Украине очень хороший урожай", — сказал он.

Также, по его словам, свой вклад в курсообразование сделала ситуация на рынке газа и погода.

"На европейских хабах котировки на газ снизились до 10-летних минимумов, а относительно теплая осень и зима обеспечили умеренный объем закупки газа. К тому же снизились цены минеральных удобрений на мировом рынке. Все эти факторы обеспечили укрепление гривны и при этом позволили НБУ пополнить валютные резервы более чем на $5,5 млрд за счет покупки валюты на межбанковском рынке", - добавил эксперт.

Курс доллара к гривне (фото: УНИАН)

Руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко отметил, что в 2019 году иностранные инвестиции в ОВГЗ стали одним из ключевых факторов, которые повлияли на укрепление гривни по отношению к доллару более чем на 15%.

"Покупки иностранцами ОВГЗ, вместе с рекордно высокой выручкой от экспорта сельскохозяйственной продукции ослабили традиционное сезонное давление на гривну от расширения торгового дефицита в 4 квартале 2019 года", — считает Мартыненко.

Продолжит ли расти курс гривны

Банкиры утверждают, что даже снижение Национальным банком Украины (НБУ) учетной ставки сразу на два процентных пункта до 13,5% не снизит завышенный спрос со стороны нерезидентов на ОВГЗ.

"Цена на ОВГЗ давно опередила учетную ставку, и будет правильней сказать, что в данном случае ставка догоняет уже те цены, которые сформировались на рынке ценных бумаг. На следующей неделе будет проведен еще один 4-х летний аукцион с верхним ограничением большим, чем на этой неделе. Мы ожидаем традиционное превышение спроса над предложением. Поэтому, есть все основания полагать, что тренд на укрепление валюты будет продолжаться. Вероятность того, что рынок достигнет отметки 23 грн/$ достаточно высока", — сказал Стадник из ПУМБ.

Юрий Крохмаль из ОТП Банка также прогнозирует, что тенденция укрепления продолжится на уровнях 23,30 — 23,60 грн/$, так как нерезиденты настроены оптимистично и доходность на уровне 11−12% на длинные сроки для них привлекательна.

Александр Мартыненко из ICU ожидает замедление объемов продаж гривневых ОВГЗ и роста дефицита торгового баланса, что может немного ослабить гривню в последние две недели декабря.

"Однако курс национальной валюты не ослабнет выше уровней 24 грн/$", — уверен он.