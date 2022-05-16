От каких заболеваний защищает лимон?

Мифы о лимоне

Лимон принято считать источником аскорбиновой кислоты, потому что он кислый. Некоторые проводят "витаминизацию" от простуды именно лимоном, употребляя его дольками или добавляя в чай ​​и другие напитки.

Но средний лимон весом приблизительно 60 граммов действительно может дать организму 25 – 30 мг витамина С, что соответствует одной трети его суточной нормы. Но мало кто съест свежий плод цитруса целиком с мякотью и кожурой. Поэтому рассчитывать на дольку лимона как на источник именно "аскорбинки" не стоит.

Особенно когда его кладут в горячий напиток. К сожалению, при попадании в горячую воду основное количество витамина разрушается. ⁣⁣⠀

Что еще содержится в лимонах

Кроме "аскорбинки" в лимонах присутствуют в небольших количествах витамины В6 и В1. Среди минеральных веществ следует отметить кальций (12,2%) и медь (9%) содержащиеся в кожуре лимона. В ней же в 4 раза больше клетчатки (42%) и пектина (40%) чем в мякоти.

От каких заболеваний может защитить лимон?

В лимонах много полезных веществ, кроме витамина С. Это органические кислоты - лимонная и яблочная, фитонциды, рутин. Флавоноиды гесперидин и диосмин улучшают кровообращение и помогают предотвратить развитие атеросклероза, а лимонен, нарингенин и кумарины оказывают противоопухолевое действие. ⁣⁣⠀