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От каких заболеваний защищает лимон?

Фото: Кому полезно есть лимоны (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Лимоны - это популярный и многими любимый фрукт. Многие думают, что он рекордсмен по содержанию аскорбиновой кислоты, но если мы говорим про одну дольку - то это не так.

Диетолог Светлана Фус рассказала, от каких болезней может защитить лимон.

Мифы о лимоне

Лимон принято считать источником аскорбиновой кислоты, потому что он кислый. Некоторые проводят "витаминизацию" от простуды именно лимоном, употребляя его дольками или добавляя в чай ​​и другие напитки.

Но средний лимон весом приблизительно 60 граммов действительно может дать организму 25 – 30 мг витамина С, что соответствует одной трети его суточной нормы. Но мало кто съест свежий плод цитруса целиком с мякотью и кожурой. Поэтому рассчитывать на дольку лимона как на источник именно "аскорбинки" не стоит.

Особенно когда его кладут в горячий напиток. К сожалению, при попадании в горячую воду основное количество витамина разрушается. ⁣⁣⠀

Что еще содержится в лимонах

Кроме "аскорбинки" в лимонах присутствуют в небольших количествах витамины В6 и В1. Среди минеральных веществ следует отметить кальций (12,2%) и медь (9%) содержащиеся в кожуре лимона. В ней же в 4 раза больше клетчатки (42%) и пектина (40%) чем в мякоти.

От каких заболеваний может защитить лимон?

В лимонах много полезных веществ, кроме витамина С. Это органические кислоты - лимонная и яблочная, фитонциды, рутин. Флавоноиды гесперидин и диосмин улучшают кровообращение и помогают предотвратить развитие атеросклероза, а лимонен, нарингенин и кумарины оказывают противоопухолевое действие. ⁣⁣⠀

Как мы ранее писали, ученые обнаружили фрукт, который лучше всего подходит диабетикам. Его можно употреблять несмотря на высокую калорийность, однако меру все же надо знать.

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лимон