От каких заболеваний защищает лимон?

Лимоны - это популярный и многими любимый фрукт. Многие думают, что он рекордсмен по содержанию аскорбиновой кислоты, но если мы говорим про одну дольку - то это не так.
Диетолог Светлана Фус рассказала, от каких болезней может защитить лимон.
Лимон принято считать источником аскорбиновой кислоты, потому что он кислый. Некоторые проводят "витаминизацию" от простуды именно лимоном, употребляя его дольками или добавляя в чай и другие напитки.
Но средний лимон весом приблизительно 60 граммов действительно может дать организму 25 – 30 мг витамина С, что соответствует одной трети его суточной нормы. Но мало кто съест свежий плод цитруса целиком с мякотью и кожурой. Поэтому рассчитывать на дольку лимона как на источник именно "аскорбинки" не стоит.
Особенно когда его кладут в горячий напиток. К сожалению, при попадании в горячую воду основное количество витамина разрушается. ⠀
Кроме "аскорбинки" в лимонах присутствуют в небольших количествах витамины В6 и В1. Среди минеральных веществ следует отметить кальций (12,2%) и медь (9%) содержащиеся в кожуре лимона. В ней же в 4 раза больше клетчатки (42%) и пектина (40%) чем в мякоти.
В лимонах много полезных веществ, кроме витамина С. Это органические кислоты - лимонная и яблочная, фитонциды, рутин. Флавоноиды гесперидин и диосмин улучшают кровообращение и помогают предотвратить развитие атеросклероза, а лимонен, нарингенин и кумарины оказывают противоопухолевое действие. ⠀
Как мы ранее писали, ученые обнаружили фрукт, который лучше всего подходит диабетикам. Его можно употреблять несмотря на высокую калорийность, однако меру все же надо знать.
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