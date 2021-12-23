Від яких речей потрібно позбутися в хаті до Нового року: викидайте стрес і погані спогади!

Напередодні Нового року потрібно позбавлятися від усього, що вже застаріло або перестало радувати. Традиція позбавлятися від непотрібних речей перед Новим роком існує в багатьох країнах світу.

Навіщо це потрібно і що потрібно викинути зі свого будинку – читайте нижче.

Психологи та езотерики вважають, що позбавлення від речей допомагає звільнитися і від поганих спогадів, від стресу і неприємностей.

Деякі предмети в будинку візуально вам нагадують про людей і ситуації. Тим більше, що накопичення речей призводить до безладу в хаті й це сильно дратує, знижує продуктивність і виснажує енергетичні ресурси.

У Новий рік потрібно входити з позитивними думками, планами та цілями. Якщо у вас немає часу або сил на генеральне прибирання, скористайтеся списком того, що викинути потрібно обов'язково.

Зіпсовані та поламані предмети

Викидайте надколотий або тріснутий посуд, старий тазик, порвані штори. Не тримайте в будинку електротехніку, яку не можете відремонтувати вже давно.

Якщо ви не довели до ладу якусь річ протягом року, то швидше за все не зробите цього вже ніколи. Такі речі крадуть вашу енергію, гарний настрій і захаращують ваш простір.

Застарілий одяг

Візьміть у звичку раз на рік робити ревізію в шафі. За порадами фахівців з фен-шую, річ повинна зникнути з шафи, якщо ви жодного разу її за рік не наділи.

Не зберігайте сукні студентських років або улюблені блузки, які дорогі вам як пам'ять про бурхливу юність.

Забудьте про джинси, які лежать на полиці третій рік і чекаю, коли ви погладшаєте або схуднете. Віддайте їх на благодійність.

Непотрібні папери

Чеки, листівки, каталоги їжі, газети, серветки, інструкції – все це захаращує ваш простір і ваш будинок. Переберіть всі ці папірці й зрозумієте, що 99% - це сміття.

Зберіть всі ці папери по дому - у вазочках, в передпокої, в письмовому столі, по сумках. Відправляйте їх в макулатуру або на смітник.

Коли-небудь стане в пригоді

Невдалі подарунки від колег, сувеніри на пам'ять, предмети інтер'єру, які виявилися невдалими – все це вам не потрібно і тільки займає місце у вашому домі.

Тут також можна використовувати правило одного року. Якщо ви не знайшли цим речам застосування і не стали користуватися – сміливо позбавляйтеся.

Речі для майбутнього

Ви купили самовчитель з німецької мови й жодного разу до нього не доторкнулися? Або подруга вам подарувала плаття, яке на розмір більше або менше?

Такі предмети вам нагадують про нереалізовані плани та крадуть ваш гарний настрій.

Якщо за рік ви не застосували ці предмети за призначенням, то вони вам не потрібні. Залишайте тільки те, що викликає у вас посмішку і приємні спогади.

Прострочені продукти

Зіпсовані продукти ми викидаємо відразу ж, але часом на наших полицях і в холодильниках застряють пляшечки, баночки або упаковки якихось продуктів, які ще цілком пристойно виглядають.

Перевірте термін придатності у таких продуктів, перетрусіть аптечку і сміливо викидайте те, що вже давно застрягло у вашому житті.

Куди можна відправити непотрібні речі

Найпростіший спосіб - скласти в пакети та віднести до сміттєвих баків. Частина предметів можна відправити на перероблювання. Пошукайте поруч з будинком пункти прийому пластика, макулатури, скла.

Одяг, взуття, аксесуари - можна віддати на благодійність. Пункти прийому таких речей є в кожному місті. Хороші речі можна віддати за символічну плату в магазини секонд-хендів.

Хорошим варіантом позбавлення від речей стали гаражні розпродажі. Вони бувають домашні - про таких повідомляють серед знайомих і друзів. А бувають великі, у вигляді ярмарків.

Ще один варіант – продайте непотрібні речі через Інтернет-сайти або в тематичних групах. Можна запропонувати їх віддати безкоштовно або за символічну плату - заберуть дуже швидко.