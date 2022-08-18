Про які речі жінки найчастіше брешуть чоловікам: і ті навіть не здогадуються

Жінки приховують деякі речі від свого чоловіка й обсяги довіри та любові тут роль не грають. І роблять вони це не тому, що патологічні брехуни, а тому що у них є на те серйозні підстави. Деякі такі секрети жінки зберігають все життя і забирають з собою в могилу.

Про які речі жінки найчастіше не розповідають своїм чоловікам - читайте в матеріалі нижче.

Жінки приховують деяку інформацію про себе особисто досить часто. Вони не діляться цими секретами ні з рідними, ні з подругами, ні тим більше з чоловіком.

Хтось боїться осуду суспільства, в чомусь вони соромляться зізнаватися, а в деяких темах вони хочуть розібратися самостійно і не обговорювати це навіть з найближчими.

Жінка приховує свою вагу

Осуд суспільства, косі погляди, жарти про худорбу або повноту - це все призводить до того, що жінка ніколи не скаже свою точну вагу. Зменшить або додасть пару кілограм.

Стан здоров'я

Існує стереотип про те, що чоловіки не люблять хворих жінок. І багато хто боїться, якщо вони серйозно захворіють, то чоловік покине. В реальності таке трапляється вкрай рідко, але жінки намагаються не сильно поширюватися про свої проблеми зі здоров'ям.

І часом чоловіки дізнаються про те, що з коханою щось не так, коли вона падає з високою температурою або ж не може сама подбати про себе. А до того вони відповідають - "У мене все в порядку".

Таємні заощадження

Жінки часто мають свої таємні заощадження, які дають їй відчуття безпеки та стабільності. Сума може бути невелика, але і вона - таємниця.

Найчастіше таке відбувається в сім'ях, де чоловік авторитарний і в усьому домінує. Жінка боїться залишитися без засобів існування в разі сварки й тому потроху відкладає на "чорний день".

Незадоволеність в інтимі

Чомусь жінки часто вважають себе винними у відсутності власного задоволення. А поговорити з чоловіком на цю тему страшно, бо бояться бути відвертими й не хочуть образити.

І тому вони імітують оргазми й довго приховують від свого чоловіка, що їм не так вже й солодко з ним в ліжку.

Кількість партнерів

У суспільстві відвертість в цій темі часто викликає осуд і глузування. Було багато партнерів - розпусниця, мало - сіра миша. І дами мовчать, як риби, про свою кількість партнерів.

Це, в принципі, абсолютно особиста інформація, і жінка має право її не розповідати навіть коханому чоловікові. Але часом чоловіки сильно наполягають, і жінці доводиться збрехати, щоб задовольнити цю цікавість.

Проблеми у відносинах

Жінки вважають за краще не обговорювати проблеми у відносинах не менше, ніж чоловіки. А часом і заявляти про них небезпечно - невелика сварка може потягнути сніжний ком проблем і скандалів. А там і до розлучення недалеко.

Часом про дрібниці говорити просто не хочеться, і жінка вчиться приймати чоловіка таким, яким він є. І навіть не замислюється, що говорити про те, що їй не подобається - можна і потрібно. Вона нишком намагається розв'язати проблему самостійно і на всі питання відповідає, що все в порядку.

Чоловічі проступки

Чоловіки наївно вважають, що жінки забувають образливі слова, проступки, невиконані обіцянки та проколи. Але ні, жінка не забуває, але і не нагадує - через страх образити або ж від небажання сперечатися і з'ясовувати стосунки.

Але в один момент все накопичене може вилитися на голову чоловіка і тоді стане зрозуміло, що вона пам'ятає абсолютно все, але довгий час мовчала.