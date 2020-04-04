В каких условиях погибает коронавирус: ученые сделали неожиданное заявление

Коронавирус в мире по состоянию на 5 апреля диагностирован более чем у 1 миллиона и 100 тысяч человек на планете. С каждым днем количество заражений становится все больше, а статистика смертности показывает жуткие цифры. Но ученым удалось установить, при каких условиях шанс подхватить COVID-19 будут самыми низкими.

По мнению ученых из Йельского университета в США, изменение уровня влажности воздуха может увеличить или уменьшить заболеваемость коронавирусом. Оказалось, что сухой зимний воздух является благоприятной средой для размножения и перемещения коронавируса.

Теплая и влажная погода, которая обычно наблюдается летом, уменьшает опасность COVID-19, снижая его активность. В таких условиях опасность заражения воздушно-капельным путем снижается. Однако исследователи напоминают, что в помещениях есть свой микроклимат, который может отличаться от погоды на улице.

"Девяносто процентов нашей жизни проходит в помещении в непосредственной близости друг от друга", - подчеркнул ученый Акико Ивасаки.

Злоупотреблять влажностью также не стоит. Слишком влажная среда, аналогичное тропическому климату, действует на коронавирус благотворно и позволяет ему более длительно задерживаться на различных поверхностях.

Стоит также отметить, что по состоянию на 10:00 Минздрав заявлял о 1096 случаях заражения коронавирусом на территории Украины.

Ранее мы показывали видео, на котором видно как быстро коронавирус разрушает легкие.