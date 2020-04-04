Как быстро коронавирус разрушает легкие: появилось новое видео

Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус может из легкого течения болезни резко переходить в тяжелые состояния, разрушая легкие

Коронавирус COVID-19 уже выявлен у более миллиона людей, больше 58 тысяч - погибли. Врачи из США, где больше всего пострадавших от пандемии, создали 3D-видео, на которых показано, как реагируют легкие на коронавирус.

На видео изображены легкие 56-летнего мужчины, страдающего повышенным кровяным давлением. Других болезней у него в анамнезе нет. После того, как у пациента начались осложнения, ему понадобилось подключение к аппарату ИВЛ, а также препарат для насыщения кислородом крови.

На 3D-модели видно, насколько агрессивно ведет себя вирус, быстро поражая обширные участки легких (на видео инфицированные зоны отмечены желтым цветом). Тогда как при других инфекциях, организм локализирует поврежденные участки.

По словам руководителя грудной хирургии в больнице Университета Джорджа Вашингтона Кита Мортмана, поврежденные так сильно легкие придется еще очень долго лечить. Ну а в 2-4% случаев COVID-19 приводит к необратимым последствиям.

Из-за такого воспаления легкие не могут насыщать организм кислородом и выводить углекислый газ. Человек просто задыхается.

Как коронавирус поражает легкие (видео: YouTube/Surgical Theater)

Отметим, что медики указывают на особенность пневмонии при коронавирусе. Болезнь на тяжелой стадии симметрично поражает легкие, вызывая двустороннюю вирусную пневмонию, тогда как при других видах пневмоний, как правило, страдает лишь одна доля легкого. Кроме того, вирусная пневмония при COVID-19 вызывает специфическое поражение легких - пятна, которые еще называют симптомом "матового стекла".

Ранее доктор Комаровский также рассказывал, что такое вирусная пневмония, чем она опасна, и чем отличается от бактериальной.