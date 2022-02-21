В каких случаях врач открывает больничный дистанционно: в Нацслужбе здоровья дали ответ

Оформить больничный дистанционно можно в двух случаях:

Если у пациента есть симптомы COVID-19, гриппа или другой острой респираторной инфекции.

Если пациент находится на обсервации или самоизоляции из-за COVID-19.

В этих случаях больничный открывается на 5 дней. При этом его можно продлить, если временная нетрудоспособность пациента продолжается больше. Но для этого пациенту необходимо прийти к врачу лично.

Во всех остальных случаях лист нетрудоспособности открывается только во время личного визита к врачу.

Если вы заболели и хотите оформить больничный без личного обращения к врачу, позвоните в регистратуру или контакт-центр учреждения, в котором работает ваш врач.