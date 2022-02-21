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У яких випадках лікар відкриває лікарняний дистанційно: у Нацслужбі здоров'я дали відповідь

Автор: Роман Мирончук

Сімейний лікар може оформити електронний лікарняний, опитавши пацієнта по телефону. Це дозволяє зробити наказ Міністерства охорони здоров'я №233.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у своєму Telegram-каналі.

Оформити лікарняний дистанційно можна в двох випадках:

  • Якщо у пацієнта є симптоми COVID-19, грипу або іншої гострої респіраторної інфекції.
  • Якщо пацієнт знаходиться на обсервації або самоізоляції через COVID-19.

У цих випадках лікарняний відкривається на 5 днів. При цьому його можна продовжити, якщо тимчасова непрацездатність пацієнта триває більше. Але для цього пацієнту необхідно прийти до лікаря особисто.

У всіх інших випадках лист непрацездатності відкривається тільки під час особистого візиту до лікаря.

Якщо ви захворіли і хочете оформити лікарняний без особистого звернення до лікаря, зателефонуйте в реєстратуру або контакт-центр установи, в якому працює ваш лікар.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, чи потрібне щеплення від грипу після вакцинації від COVID-19. Лікарі заявили, що грип і коронавірус є респіраторними захворюваннями, які викликають різні віруси. Тому і вакцини від них також потрібні різні.

Ми також писали про те, що доктор Євген Комаровський розповів, як правильно лікувати Омікрон в домашніх умовах.

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