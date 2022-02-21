У яких випадках лікар відкриває лікарняний дистанційно: у Нацслужбі здоров'я дали відповідь

Оформити лікарняний дистанційно можна в двох випадках:

Якщо у пацієнта є симптоми COVID-19, грипу або іншої гострої респіраторної інфекції.

Якщо пацієнт знаходиться на обсервації або самоізоляції через COVID-19.

У цих випадках лікарняний відкривається на 5 днів. При цьому його можна продовжити, якщо тимчасова непрацездатність пацієнта триває більше. Але для цього пацієнту необхідно прийти до лікаря особисто.

У всіх інших випадках лист непрацездатності відкривається тільки під час особистого візиту до лікаря.

Якщо ви захворіли і хочете оформити лікарняний без особистого звернення до лікаря, зателефонуйте в реєстратуру або контакт-центр установи, в якому працює ваш лікар.