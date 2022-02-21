В каких случаях врач открывает больничный дистанционно: в Нацслужбе здоровья дали ответ
Семейный врач может оформить электронный больничный, опросив пациента по телефону. Это позволяет сделать приказ Министерства здравоохранения №233.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в своем Telegram-канале.
Оформить больничный дистанционно можно в двух случаях:
- Если у пациента есть симптомы COVID-19, гриппа или другой острой респираторной инфекции.
- Если пациент находится на обсервации или самоизоляции из-за COVID-19.
В этих случаях больничный открывается на 5 дней. При этом его можно продлить, если временная нетрудоспособность пациента продолжается больше. Но для этого пациенту необходимо прийти к врачу лично.
Во всех остальных случаях лист нетрудоспособности открывается только во время личного визита к врачу.
Если вы заболели и хотите оформить больничный без личного обращения к врачу, позвоните в регистратуру или контакт-центр учреждения, в котором работает ваш врач.
Напомним, в Минздраве рассказали, нужна ли прививка от гриппа после вакцинации от COVID-19. Врачи заявили, что грипп и коронавирус являются респираторными заболеваниями, которые вызывают разные вирусы. Поэтому и вакцины от них также нужны разные.
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