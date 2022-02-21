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В каких случаях врач открывает больничный дистанционно: в Нацслужбе здоровья дали ответ

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Понедельник 21 февраля 2022 22:22
В каких случаях врач открывает больничный дистанционно: в Нацслужбе здоровья дали ответ Коллаж РБК-Украина: стало известно, в каких случаях врач открывает больничный дистанционно
Автор: Роман Мирончук

Семейный врач может оформить электронный больничный, опросив пациента по телефону. Это позволяет сделать приказ Министерства здравоохранения №233.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в своем Telegram-канале.

Оформить больничный дистанционно можно в двух случаях:

  • Если у пациента есть симптомы COVID-19, гриппа или другой острой респираторной инфекции.
  • Если пациент находится на обсервации или самоизоляции из-за COVID-19.

В этих случаях больничный открывается на 5 дней. При этом его можно продлить, если временная нетрудоспособность пациента продолжается больше. Но для этого пациенту необходимо прийти к врачу лично.

Во всех остальных случаях лист нетрудоспособности открывается только во время личного визита к врачу.

Если вы заболели и хотите оформить больничный без личного обращения к врачу, позвоните в регистратуру или контакт-центр учреждения, в котором работает ваш врач.

Напомним, в Минздраве рассказали, нужна ли прививка от гриппа после вакцинации от COVID-19. Врачи заявили, что грипп и коронавирус являются респираторными заболеваниями, которые вызывают разные вирусы. Поэтому и вакцины от них также нужны разные.

Мы также писали о том, что доктор Евгений Комаровский рассказал, как правильно лечить Омикрон в домашних условиях.

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