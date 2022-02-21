У яких випадках лікар відкриває лікарняний дистанційно: у Нацслужбі здоров'я дали відповідь
Сімейний лікар може оформити електронний лікарняний, опитавши пацієнта по телефону. Це дозволяє зробити наказ Міністерства охорони здоров'я №233.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у своєму Telegram-каналі.
Оформити лікарняний дистанційно можна в двох випадках:
- Якщо у пацієнта є симптоми COVID-19, грипу або іншої гострої респіраторної інфекції.
- Якщо пацієнт знаходиться на обсервації або самоізоляції через COVID-19.
У цих випадках лікарняний відкривається на 5 днів. При цьому його можна продовжити, якщо тимчасова непрацездатність пацієнта триває більше. Але для цього пацієнту необхідно прийти до лікаря особисто.
У всіх інших випадках лист непрацездатності відкривається тільки під час особистого візиту до лікаря.
Якщо ви захворіли і хочете оформити лікарняний без особистого звернення до лікаря, зателефонуйте в реєстратуру або контакт-центр установи, в якому працює ваш лікар.
Нагадаємо, у МОЗ розповіли, чи потрібне щеплення від грипу після вакцинації від COVID-19. Лікарі заявили, що грип і коронавірус є респіраторними захворюваннями, які викликають різні віруси. Тому і вакцини від них також потрібні різні.
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