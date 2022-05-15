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В каких случаях надо менять документы при смене названия улицы: появился ответ

Фото: В каких случаях надо менять документы при изменении названия улицы (multidruk.com.ua)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине продолжается активная дерусификация. Украинские улицы, переулки, площади, проезды избавляются от названий, связанных со всем русским. Но надо ли заменять документы, если в них указано старое название? Если да, то в каких случаях?

Об этом пишет Social.com.

Надо ли менять место регистрации?

Подобные сведения украинское законодательство не обязывает вносить. Изменение названия улицы не является изменением регистрации места жительства. Поэтому не надо менять паспорт или обращаться к ЦПАУ, чтобы внести данные о перерегистрации.

Если же вы меняете паспорт при надобности, то в него будет внесено уже новое название.

Надо ли вносить изменения в документы на недвижимость?

Документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость, остаются в силе в случае изменения названия улицы, на которой они расположены.

В случае переименования улицы, на которой размещена недвижимость, законодательство Украины не предусматривает необходимости внесения изменений в документ о праве собственности на недвижимое имущество, в частности свидетельства о праве собственности, свидетельства о праве на наследство, договора купли-продажи, дарения и тому подобное.

Однако в случае продажи, дарения или наследования в новых документах будет уже новое название.

Надо ли менять сведения о местонахождении юридического лица?

В этом случае изменения в документы надо вносить.

Согласно Закону Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" переименование улицы местонахождения юридического лица является изменением местонахождения юридического лица, что предполагает необходимость внесения соответствующих изменений в учредительные документы, изменений в сведения о физическом лице-предпринимателе.

Отметим, что предельных сроков для изменения сведений о местонахождении нет. То есть субъект хозяйствования сам может решать, когда необходимо провести регистрацию изменений. Административный сбор при этом не взимается.

Ранее мы писали, что украинцам упростили процедуру получения важного документа.

Также сообщалось, что украинских водителей не будут наказывать за некоторые нарушения во время войны.

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