В каких продуктах много йода и почему их нужно употреблять

Эксперт объяснила, что наибольший уровень йода находится в морской воде, поэтому у жителей прибрежных территорий меньше рисков возникновения дефицита – местные продукты богаты природным йодом.

Чем дальше от моря, тем больше потребность в защите от дефицита йода и его последствий.

Основные источники йода в продуктах

Морская рыба (палтус, треска, лосось, кора, сельдь, макрель) содержит от 30 до 60 мкг, морские моллюски (кальмары, креветки) – от 110 до 200 мкг, а 100 г ламинарии (морской капусты) готовой к употреблению полностью дозу йода для человека.

Красное мясо, яйца, молоко (уровень йода зависит от использования йодированного корма), овощи и фрукты. Ими вы можете удовлетворить только 50% суточной потребности. Еще есть искусственно обогащенные йодом продукты – йодированная соль, столовая и минеральная вода.

В 1 г йодированной соли содержится 40 мкг йода. Употребление ее в рекомендованном количестве до 5 г/сут позволяет обеспечить потребности организма в йоде.

Термическая обработка продуктов уменьшает количество йода примерно на 50%.

Поэтому соль, обогащенную йодом, следует добавлять в уже приготовленное блюдо. Именно йодированная соль занимает немаловажную роль в йодопрофилактике.

Кому очень необходим йод

Обеспечение йодом организма особенно важно для беременных и кормящих мам. Дефицит йода в их питании может привести к необратимым нарушениям в психическом и физическом развитии ребенка. Слишком низкое содержание йода в рационе подростков может приводить к нарушению концентрации внимания.

Сколько йода нужно

Йод в необходимых количествах требуется каждому человеку каждый день на протяжении всей жизни.

Суточное количество зависит от возраста.

90 -120 мкг/день нужно детям до 12 лет,

150 мкг йода в день для взрослых

200 - 250 мкг/сутки этого элемента должны получить беременные и кормящие грудью.