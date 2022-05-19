У яких продуктах багато йоду і чому їх потрібно вживати

Експерт пояснила, що найбільший рівень йоду знаходиться в морській воді, тому у жителів прибережних територій менше ризиків виникнення дефіциту – місцеві продукти багаті природним йодом.

Чим далі від моря, тим більше потреба в захисті від дефіциту йоду і його наслідків.

Основні джерела йоду в продуктах

Морська риба (палтус, тріска, лосось, кора, оселедець, макрель) містить від 30 до 60 мкг, морські молюски (кальмари, креветки) – від 110 до 200 мкг, а 100 г ламінарії (морської капусти) готової до вживання повністю дозу йоду для людини.

Червоне м'ясо, яйця, молоко (рівень йоду залежить від використання йодованого корму), овочі та фрукти. Ними ви можете задовольнити тільки 50% добової потреби. Ще є штучно збагачені йодом продукти – йодована сіль, їдальня і мінеральна вода.

В 1 г йодованої солі міститься 40 мкг йоду. Вживання її в рекомендованій кількості до 5 г/доба дозволяє забезпечити потреби організму в йоді.

Термічна обробка продуктів зменшує кількість йоду приблизно на 50%.

Тому сіль, збагачену йодом, слід додавати в уже приготовану страву. Саме йодована сіль займає важливу роль в йодопрофілактики.

Кому дуже необхідний йод

Забезпечення йодом організму особливо важливо для вагітних і годуючих мам. Дефіцит йоду в їх харчуванні може привести до незворотних порушень в психічному і фізичному розвитку дитини. Занадто низький вміст йоду в раціоні підлітків може призводити до порушення концентрації уваги.

Скільки йоду потрібно

Йод в необхідних кількостях потрібно кожній людині кожен день протягом усього життя.

Добова кількість залежить від віку.

90 -120 мкг/день потрібно дітям до 12 років,

150 мкг йоду в день для дорослих

200-250 мкг/добу цього елемента повинні отримати вагітні та годуючі груддю.