UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В каких городах больше шансов найти работу и кого ищут сейчас: перечень топ-вакансий

Фото: В каких городах больше всего шансов найти работу (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Во время войны в Украине произошли определенные изменения на рынке труда. Некоторые профессии стали более востребованными, некоторые - наоборот. Кого сейчас чаще всего ищут работодатели? В каких городах больше всего шансов устроиться на работу?

На эти вопросы ответили специалисты с портала для поиска работы Work.ua.

В каких городах больше всего запросов от работодателей

Так, по состоянию на 18 апреля на сайте размещено более 2650 вакансий для соискателей из Киева. Это больше, чем в любом другом городе Украины.

На втором месте - Львов, на третьем - Днепр, на четвертом - Одесса, а на пятом - Черновцы.

Топ-10 должностей по количеству вакансий по версии Work.ua в Киеве сейчас выглядит следующим образом:

  1. Менеджер по продажам - 150 вакансий
  2. Директор - 88
  3. Фармацевт - 87
  4. Продавец-консультант - 83
  5. Менеджер по работе с клиентами - 68
  6. Администратор - 61
  7. Переводчик - 61
  8. Бухгалтер - 56
  9. Логист - 55
  10. Мастер маникюра - 53, и водитель - тоже 53 вакансии.

Ранее мы писали, сколько готовы платить работодатели в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
работа