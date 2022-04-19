В яких містах найбільше шансів знайти роботу і кого шукають зараз: перелік топ-вакансій

В яких містах найбільше запитів від роботодавців

Так, станом на 18 квітня на сайті розміщено понад 2650 вакансій для шукачів з Києва. Це більше, ніж у будь-якому іншому місті України.

На другому місці - Львів, на третьому - Дніпро, на четвертому - Одеса, а на п'ятому - Чернівці.

Топ-10 посад за кількістю вакансій за версією Work.ua у Києві зараз має такий вигляд: