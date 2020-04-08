Какие знаки Зодиака легко подхватывают вирусы: астрологи дали ответ

Гороскоп здоровья 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи составили гороскоп здоровья, в котором назвали знаки Зодиака, подверженные вирусам

Гороскоп здоровья 2020 подскажет, какие знаки Зодиака больше подвержены вирусным инфекциям, в том числе и коронавирусам. Астрологи назвали три знака Зодиака, которым следует поберечь себя во время карантина в Украине из-за COVID-19.

Овны

Овны простуживаются и "цепляют" вирус одними из первых. Но им повезло, ведь процесс выздоровления у представителей этого знака очень быстрый. А все потому что Овны очень спортивные и закаленные. К тому же они зачастую попросту игнорируют симптомы ОРВИ, ведь лежание без дела для них еще опаснее. Самый уязвимый орган Овнов - это нос.

Близнецы

Близнецам простыть, как раз плюнуть. Заболевают они быстро. Но поскольку представители этого знака Зодиака часто являются приверженцами здорового образа жизни, их организм в основном быстро справляется с вирусом. Респираторные заболевания - слабое место Близнецов.

Весы

Весы любят поболеть и причины есть, ведь у них не очень стойкая иммунная система. Им стоит опасаться сырого воздуха, поскольку слабым местом являются бронхи. Чтобы процесс выздоровления не затянулся надолго Весам стоит в первый день недомогания обращаться к врачу.

Ранее мы писали о самых стойких к вирусным инфекциям знаках Зодиака.