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Які знаки Зодіаку легко підхоплюють віруси: астрологи дали відповідь

STYLERЖиття    08.04.2020 - 21:34
Які знаки Зодіаку легко підхоплюють віруси: астрологи дали відповідь
Гороскоп здоров'я 2020 (колаж: РБК-Україна)

Астрологи склали гороскоп здоров'я, в якому назвали знаки Зодіаку, схильні до вірусів

Гороскоп здоров'я 2020 підкаже, які знаки Зодіаку більше схильні до вірусних інфекцій, в тому числі і коронавірусів. Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким слід поберегти себе під час карантину в Україні через COVID-19.

Овни

Овни застуджуються і "чіпляють" вірус одними з перших. Але їм пощастило, адже процес одужання у представників цього знаку дуже швидкий. А все тому що Овни дуже спортивні і загартовані. До того ж вони часто просто ігнорують симптоми ГРВІ, адже лежання без справи для них ще небезпечніше. Найбільш уразливий орган Овнів - це ніс.

Близнюки

Близнюкам застудитися, як раз плюнути. Хворіють вони швидко. Але оскільки представники цього знака Зодіаку часто є прихильниками здорового способу життя, їх організм здебільшого швидко справляється з вірусом. Респіраторні захворювання - слабке місце Близнюків.

Терези

Терези люблять похворіти і причини є, адже у них не дуже стійка імунна система. Їм варто побоюватися сирого повітря, оскільки слабким місцем є бронхи. Щоб процес одужання не затягнувся надовго Терезам варто в перший день хвороби звертатися до лікаря.

Раніше ми писали про найбільш стійкі до вірусних інфекцій знаки Зодіаку.

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