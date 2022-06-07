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Ці речі на кухні в жодному разі не можна мити засобом для посуду

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Вівторок 07 червня 2022 19:25
Ці речі на кухні в жодному разі не можна мити засобом для посуду Що не можна мити засобом для посуду (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Практично у кожної господині на кухні є засіб для миття посуду. Часто таким засобом видаляють жир зі стільців на кухні та інших поверхностей.

Які кухонні речі краще не мити таким засобом - читайте в нашому матеріалі нижче.

Що заборонено мити засобом для посуду

Зокрема, ніколи не мийте засобом для посуду кавоварку. Якщо робити так, то може порушитися збалансований смак кави. Якась кількість мила обов'язково залишиться на поверхні кавоварки, і зіпсує ранковий напій.

Експерти кажуть, що кавоварку потрібно мити простою водою.

Ці речі на кухні в жодному разі не можна мити засобом для посуду

Чим не можна мити кавоварку (freepik)

Також посудомийну машинку не можна мити засобом для посуду. Для її очищення потрібно користуватися спеціальними таблетками, порошками, гелі і ополіскувачі саме для такої машинки. Засіб для миття посуду можна залити в відсік, але він буде сильно пінитися та пошкодить прилад.

Ці речі на кухні в жодному разі не можна мити засобом для посуду

Чим не можна мити посудомийну машинку (freepik)

Чавунний посуд також заборонено мити таким засобом. Якщо у вас є сковорода з чавуну, якою ви систематично користуєтеся, то не потрібно при її очищенні використовувати засіб для посуду. Така чистка призведе до стирання захисного шару.

Щоб почистити такий посуд, краще прожарити чавун разом з сіллю і рослинною олією.

Окрім того, зазначимо, що рідиною для миття посуду можна почистити колеса вашого авто, але для інших частин машини вона категорично заборонена, адже може пошкодити фарбу.

У такому випадку покриття відразу потьмяніє, на ньому з’являться ушкодження. Для миття автомобіля потрібно завжди використовувати спеціальний засіб.

Раніше ми повідомляли, як очистити посуд від пригорілої їжі за лічені хвилини.

Також, як зробити миючі засоби своїми руками, які будуть видаляти будь-яке забруднення.

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