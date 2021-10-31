Какие вещи в доме нужно прятать от посторонних глаз: не подвергайте себя опасности!

Украшения

Шкатулку с украшениями, вазочку с драгоценностями – нельзя ставить на видное место. У посетителей может проснуться зависть или они будут смотреть на ваши личные вещи с негативными мыслями и эмоциями, которые драгоценности могут впитать.

Документы, деньги и банковские карты

Держать такие вещи на виду небезопасно. Это может не только спровоцировать кражу, но и вызвать у посторонних мысли с негативным оттенком – зависть, желание присвоить ваши сбережения. Желание вынести из вашего дома что-то ценное может оставить неприятный след и на вашей удаче.

Лекарства

Лекарственные средства, аптечки, тонометры и прочая атрибутика вызывает у посетителей жалость. А кроме того – злорадство. Оба этих чувства негативно могут сказаться на энергетике вашего дома. Также такие предметы могут привести к сплетням. Образ хозяина жилья может испортиться и это принесет только неприятности.

Старые фотографии

Энергетика таких снимков хранится десятилетиями. Если фотография попадет в руки нечестного человека, посетителя с негативными мыслями – ждите беды. Фотографии в рамке, которые нельзя взять в руки – защищены. А вот снимки из альбомов стоит показывать только тем, кому вы действительно доверяете.

Предметы религии

Ваши гости могут иметь разную веру и осуждать тех, кто относится к другой конфессии. Предметы вашей религии могут притягивать взгляды и негативные мысли. Не стоит показывать посторонним ваши молитвенники или нательные кресты.

Талисманы и обереги

Эти предметы имеют большое значение для своих владельцев и в них содержится много важной энергетики. Их нужно держать как можно дальше от посторонних глаз и не показывать посторонним. Негативные мысли могут сильно навредить вашим оберегам, и они утратят свою силу.